När patienterna uteblev tog enhetscheferna saken i egna händer: ”Många vågade inte komma hit”

När Pia Haglund och Theres Almqvist, enhetschefer på röntgen, under våren märkte att allt färre sökte vård för sin cancer av rädsla för att bli smittade av covid-19, fattade de ett snabbt beslut.

– Vi bestämde att personalen måste börja ringa runt till var och en och faktiskt tvinga in patienterna till sina röntgenundersökningar. Vi berättade att de måste komma in och att de var säkra hos oss, säger Pia Haglund.