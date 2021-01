När körsång blev en hälsorisk ställde Rådhuskören om till digitalt: ”En bra nödlösning”

Det är tisdag kväll och i ett mötesrum i det digitala verktyget Teams samlas tolv körsångare från Rådhuskören i Östersund. I normala tider, när de kan ses på riktigt, brukar de vara drygt trettio. Ny termin och digitalt format gör att någon hoppat av för studier, medan andra avstår från att vara med just nu.

– Jag var uppkopplad redan förra veckan, säger en av körsångarna på årets första träff och de andra skrattar igenkännande åt ivern att sjunga.

Efter en kort inledande pratstund är det dags för den digitala kören att sjunga upp. Körledaren Tove Thofelt uppmanar alla att stänga av sina mikrofoner och följa hennes förinspelade film genom uppsjungningen. Tove kompar på piano och leder sina körsångare genom skalor uppåt och nedåt, på konsonanter och vokaler.

– Ju högre toner, desto mer måste du öppna munnen, säger Tove Thofelt på filmen samtidigt som det skorrar lite av pianot.

Att Rådhuskören gått över till digitala repetitioner är en direkt följd av de skärpta restriktioner som kom i slutet av november förra året. Tove Thofelt hade startat upp alla sina körer fysiskt under hösten, efter ett långt uppehåll under förra våren och sommaren. Med två meters avstånd mellan sångarna och delar av styrkan digitalt kunde körrepetitionerna ändå genomföras.

– Man mår så bra av att sjunga tillsammans. Det är verkligen en social gemenskap man bygger, säger Tove Thofelt.

Även kören Mozaik började sjunga ihop igen under hösten, efter ett längre uppehåll. Körledaren Jorun Olsson delade upp sin kör i två delar som fick komma varannan gång och sjunga tillsammans i en större lokal. Med halverad styrka som stod i ring med rejält avstånd till varandra upplevde hon att repetitionerna blev så trygga de kunde. Det ställde dock nya krav på sångarna att själva ta ett större ansvar för sången.

– Det blev väldigt försiktigt och fint, vi fick vänja oss. Jag kunde ju inte heller gå fram och köra på, utan stod kvar på min plats. Men det blev en övning i att lyssna in varandra och i röstträning. Det förhöjde också vardagen, bara att träffas i de här mindre grupperna, säger Jorun Olsson.

Folkhälsomyndigheten har konstaterat att det kan finnas ökad risk för smittspridning i samband med körsång, eftersom saliv sprids med större kraft när man sjunger och körmedlemmarna ofta står tätt tillsammans inomhus under lång tid. Det är något Jorun Olsson håller med om.

– Det är nog ökad smittrisk om man står och sjunger på varandra, men vi har stått i en stor ring, med stort avstånd mellan varandra och i en stor lokal. Det har känts som att vi har haft öppet omkring oss, säger hon.

I slutet av november, när de nya restriktionerna om högst åtta personer kom, pausade både Mozaik och Rådhuskören de fysiska körträffarna. För Jorun Olsson och Mozaik var det en tillräckligt stor utmaning att hitta rätt med endast halva kören åt gången. Med ytterligare restriktioner valde man att göra uppehåll helt. I den trettio personer starka kören finns en acceptans för restriktionerna, men också en sorg över att inte få sjunga tillsammans.

– Man kan komma dit och vara supertrött, men glömmer det direkt när vi börjar sjunga. Att inte träffas betyder att inte få träffa sina körvänner och inte få sjunga, säger Jorun Olsson.

Rådhuskören valde istället att gå över till digitala repetitioner, som den här kylslagna tisdagskvällen, där uppsjungningen nu är klar och det är dags att ta sig an Elvis Presleys ”In the ghetto”. Någon gång i framtiden ska kören hålla den Elviskonsert de tvingats skjuta upp på grund av pandemin.

– Vi har bas, sopraner och altar, men ingen tenor med oss i kväll, konstaterar Tove Thofelt och uppmanar åter alla att stänga av mikrofonerna för att gå igenom en stämma åt gången.

Hon har lagt in inspelningar av respektive stämma och ackompanjemang i ljudfiler på Teams, så att körsångarna kan gå in och öva när de vill.

En bassångare glömmer stänga av sin mikrofon och Tove avbryter genomgången. Den digitala lösningen kan inte hantera den ljudförskjutning som uppstår, vilket gör det omöjligt att sjunga tillsammans.

– Det är en nödlösning, men ett bra sätt att hålla igång rösten, säger en av körmedlemmarna efteråt.

– Man kan hamna lite varstans när man inte har stödet från sina stämkollegor och inte kan förlita sig på dem, säger en annan.

När kören har sjungit igenom alla stämmor till ”In the ghetto” går man vidare till ”It’s now or never”, nu med Elvis själv som ledsångare. Tove påminner åter om att stänga av mikrofonerna och strax strömmar en Kalle Anka-liknande sopranversion av Elvis ur datorns högtalare.

När alla stämmor sjungits igenom har en dryg timme gått. Repetitionerna, som normala år är två och en halvtimme långa, har förkortats till endast en under de digitala repetitionerna.

– Man får hitta lösningar. De flesta är glada att vi säger hej till varandra, kan skriva kommentarer och sjunga med, berättar Tove Thofelt.

Kören Mozaik väntar med att dra igång körrepetitionerna. Att ses utomhus kan så småningom bli ett alternativ, men inte så länge termometern visar tvåsiffriga minusgrader.

– Mozaik älskar att sjunga ut och sjunga starkt och vara många tillsammans. När vi väl får göra det igen kommer det inte vara sång, vi kommer att stå och vråla tillsammans i glädje, säger Jorun Olsson.