Nadja på Frösön når miljontals med sina virala makeupvideos: ”Det mesta har jag lärt mig själv”

I ett stort, gult hus på Frösön sker oanade saker innanför väggarna. Nadja Innervik, 24, är makeupartist från Östersund och driver en videobloggen på Youtube. Hennes kanal har över 2 miljoner visningar och 8000 prenumeranter från hela världen och det blir fler för varje dag som går. Genom hennes videos kan man lära sig allt från hur man sminkar sig inför ett bröllop, till hur man förvandlar sig till en fågelskrämma eller en drag king. Och allt sker i hennes rum som hon delar med sin dotter som är 2,5 år.

– Kanalen har vuxit det senaste halvåret med visningar och prenumeranter, och det känns jättekul.

Nadja berättar att intresset för sminkningar och att skapa videoklipp började redan 2012 när hon gick på gymnasiet.

– I början var jag väldigt obekväm framför kameran, men med tiden så utvecklades jag. Jag gick en makeupartist-utbildning 2016, och då lärde jag mig lite om SFX-smink. På utbildningen var det mest fokus på skönhet och sminka snyggt, så det mesta har jag lärt mig själv genom att följa folk i sociala medier.

Vad är SFX för något?

– SFX står för special- och filmeffekter. Man skapar sår, blod och zombies kan man säga, sånt som är köttigt och blodigt.

Nadja har samarbetat med flera företag men har även sminkat privat och gjort håruppsättningar inför bröllop. Men hon tycker det är roligast att utmana sig själv med okonventionella sminkningar, gärna med inspiration av skräck.

Kan du försörja dig på det här?

– Nej, det är svårt att få in kunder på heltid som makeupartist, och ännu svårare under pandemin, men det skulle vara drömmen. Jag är timvikarie på förskolor och hemtjänsten just nu.

Vad är drömjobbet?

– Det vore otroligt roligt att jobba med SFX-smink för ett stort filmbolag eller för en teater.

Med jobb, barn och din populära kanal, hur hinner du med allt?

– Prioriteringar helt klart. Jag brukar filma när flickan sover och om jag har ledigt mellan jobb. Det går på nåt vis.

Har din dotter sett dig "skräcksminkad" någon gång?

– Nej, inte än, hon är för liten för det. Men mormor och morfar är van och en och annan granne har nog sett mig se ut som en zombie när man gått ut för att leta katten, säger Nadja och skrattar.

