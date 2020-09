My Jonsson tremålsskytt när IFK skickade Ope ett steg närmare tvåan: ”Alla var riktigt taggade”

1–0 My Jonsson.

2–0 My Jonsson.

3–0 My Jonsson.

Sedan var Ope schack matt.

IFK Östersunds snabba anfallare gjorde ett äkta hat trick i division 1-derbyt och skickade Ope ett steg närmare division 2.

– I dag var alla riktigt taggade, sa Jonsson efter 3–1-segern.