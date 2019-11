Multisportaren och gatuhunden Arthur om Hollywood-livet: ”Vore kul att bjuda hit Mark Wahlberg”

Vid det här laget har nog ingen i Örnsköldsvik – eller resten av landet heller – undgått berättelsen om Arthur: gatukorsningen från Ecuador som adopterades av Mikael Lindnord efter en multisporttävling i Sydamerikas täta regnskogar hösten 2014.

Berättelsen, som började med en köttbulle.

– Jag har berättat om vårt första möte så många gånger att det har etsat sig fast i min hjärnbalk, säger Mikael.

I dag har det gått fem år sedan köttbullen och Arthur bor nu tillsammans med Mikael, frun Helena och barnen Philippa, 6, och Thor, 4, i ett radhus i Kroksta, Örnsköldsvik.

Men rötterna från Sydamerika syns fortfarande till.

– Han luktar fortfarande på allt han får, även om han får det från mig. Han har en extrem känsla för vad han kan äta och inte äta, som choklad. Det skulle han aldrig sätta tänderna i, säger Mikael:

– I övrigt har Arthur gått från att vara en liten hund som har strukit mot mitt ben, till att han hörs och tar plats.

Fascinationen vid Arthurs berättelse har varit stor. Redan på Arlanda möttes han av ett flertal medier och sedan dess har intresset bara växt. 2016 blev berättelsen en bok och året därpå fick den en uppföljare.

ESPN har även gjort två dokumentärfilmer – som båda två har blivit nominerade till en Emmy – och i juli i år blev det officiellt att den uppmärksammade storyn dessutom blir en Hollywoodfilm.

När fick du veta att berättelsen skulle bli en Hollywoodfilm?

– Helt ärligt? Redan när vi landade i Sverige. Jag fick ett mejl i minuten och mellan sex till tio producenter hörde av sig tidigt. Jag kände direkt att jag, Mikael Lindnord, inte skulle klara av det själv. Min agent, Kalle Bodén, fick på något sätt allt att lugna ner sig, säger Mikael, som nu är exekutiv producent för filmen.

Men för två och ett halvt år sedan, när Mark Canton och Tucker Tooley hörde av sig med sitt produktionsbolag, bestämde de sig för dem.

Filmen går under titeln "Arthur the King" och ska spelas in under våren. Inget premiärdatum är ännu satt, men Mikael tror att det blir någon gång under 2020.

Och vem ska spela Mikael? Jo, ingen mindre än Mark Wahlberg; känd från bland annat Shooter, Ted, Transformers och Deepwater Horizon.

– Han är en extremt stor skådespelare som är duktig på både action och komedi. Men det jag gillar mest är att Mark Wahlberg bara läste manuset och sa: "Det här vill jag göra". Normalt förhandlar folk i den här branschen extremt mycket och länge.

Vem kommer att spela Arthur?

– Precis! Det är den frågan som alla ställer oss. Det är inte bestämt än men tanken är väl någon hund som påminner om Arthur.

Regissören Baltasar Kormákur vill Mikael också uppmärksamma lite extra.

– Det är ganska svårt att göra filmer "out there", liksom utomhus. Men Baltasar är otroligt duktig på det. Han har gjort både Everest och Adrift, och även 2 Guns med Mark Wahlberg och Denzel Washington.

Kan det bli aktuellt att filmen delvis spelas in i Örnsköldsvik?

– Nja, nej. Jag tror inte det. Det handlar om att flytta ett helt produktionsteam på 500 personer i ett set.

Så det finns ingen chans att vi kommer få se Mark Wahlberg vandra längs Örnsköldsviks gator?

– Nja. Det hade varit någonting. Det skulle jag vilja. Att bjuda hit honom vore kul, men det hade nog blivit som en bonus.

Är det sant att du numera kallas för Hollywood-Micke?

– Nej (skratt). Jag tänker mer att det är ett skämt från mina vänner. Jag har aldrig hört någon säga det på riktigt. Hollywood-Micke, alltså? Skriv det i tidningen du, skrattar han.

Vi känner ett enormt stöd och engagemang från folk i Örnsköldsvik.

Hollywood eller inte. Att Mikael har blivit onekligen populär i sin egen hemstad är det ingen fråga om.

– Förut brydde sig folk inte om vilka vi var och vad vi gjorde. Men nu vet de vilka vi är, vilket är helt jäkla fantastiskt. Det har blivit en annan medvetenhet. Vi känner ett enormt stöd och engagemang från folk i Örnsköldsvik.

Du menar att det kan komma fram okända människor till dig på stan?

– Ja. Folk är intresserade, vilket är jättekul. Det är det som är det mysigaste med hela historien. Vi har dessutom fått väldigt lite hat på sociala medier.

Hat?

– Ja, vad kan det vara? Någon kommentar ibland. Vi har blivit otroligt förskonade.

– Men det kommer säkert att förändras när fler börjar följa historien. Det måste man vara beredd på. Vi är ganska transparenta med vad vår familj gör, och är du där ute så får du en snytning ibland.

På sociala medier har han gjort en stor succé. Där har han inte bara följare från Örnsköldsvik och Sverige; folk från hela världen är intresserade av hur det går för både honom och – kanske främst – Arthur.

I dagsläget har Mikael nästan 27 000 följare på sin Instagram.

Skulle du kalla dig för en influenser?

– Jag skulle snarare kalla mig för entreprenör, och ska man sätta titlar är jag också författare och exekutiv producent. Jag har anordnat många event genom tiderna och har coachat en hel del. Men jag vet inte om jag skulle kalla mig för influenser? Nej, det vet jag inte riktigt.

– Men på tal om influensers. Som familj vill vi gärna hjälpa andra att se att man kan göra små äventyr som inte behöver vara så komplicerade. Större vuxna äventyr kan skalas ned till en tvåårings nivå. Man behöver inte fjällvandra 15 mil, en kilometer räcker.

Åren sedan Mikael och Arthur kom hem har inte varit lätta. Mikael skildrar dem snarare som extremt tuffa, men att det i dag har blivit – som han beskriver det – "oceaner mycket bättre".

– Om du skulle fråga mig om jag skulle göra det igen? Utan tvekan. Men om jag skulle klara av det? Då är jag inte helt säker. Det var tufft. Alla ville hugga i en. Ha en. Vi styrdes inte av vår egna agenda.

Känner ni att ni har hunnit landa nu?

– Ja. Äntligen sitter vi i förarsätet i våra egna liv. Vi är med i matchen i alla högsta grad. Det känns fantastiskt skönt, i stället för att det bara kommer och kommer och man ska stå där med ett pingisracket och skydda sig.

Kändisskapet kom ju över en natt.

– Absolut. Det kan man säga. Men det höll inte i sig en natt, utan fem år. Det har varit en resa.

– Men historien om Arthur aldrig hade berättats vore inte om det vore för alla människor runt omkring oss. Hade till exempel inte Krister Göransson fotograferat oss i Ecuador, hade ingen sett Arthur. Det är många tillfälligheter som gör hela grejen. Det är fint.

Fakta om Arthur:

Ras: Gatukorsning

Ålder: Mellan 6-10 år

Bästa egenskap: "Att han är den han är. Han smörar inte och gör aldrig till sig."

Sämsta egenskap: "Att han är den han är. När han har bestämt sig för en sak, har han bestämt sig. Man ser direkt när han har slutat lyssna."

Favoritsyssla: Gillar att hänga i skogen, men har inga problem med att vara i Stockholm heller.

Favorittrick: "Han är dålig på trick. Någon gång kan han sitta. Men det är as good as it gets. Jag tror att med lite träning kan man drilla honom till vad som helst. Vi har valt att inte göra det. Vi vill inte att Arthur ska förändras. Han är den han är."

Bästa platsen i Örnsköldsvik: Gula leden

Om han fick bestämma mat: Kycklinglårfilé