Montémästerskap väntar – här är tipsen inför Östersundstravets torsdagstävlingar

Från den senare kategorien plockar vi även ett av våra två förslag till singelstreck då Nils Elfving-tränade Self Explosive har en fin uppgift för Jonathan Carre och vi tror på ledning från start till mål.

Det kan det med tanke på utgångsläget inte bli för Kalmar i v64-avslutningen, men först i mål tror vi ändå att han är för andra starten i rad.

MATS PERSSON

V64-1

B.W.Sture trivs utmärkt under sadel och har en passande uppgift här. Wilda Fille är inte i samma form som tidigare men duger ändå bra och rundar många. Pave Faks svarade för en stark insats i ett sulkylopp senast och skall räknas tidigt. Helle Spik har bra montéstatistik och ett intressant utgångsläge.

Ranking: 7-9-8-4-5-1-2-3-6

V64-2

Gittans Angel rullade över i passgång senast. Riktigt bra vid segern i starten innan och skall normalt sett ses med en vettig chans. Grand Duke har börjat komma igång på allvar och har bästa läget här. Gonzo har form och kan dyka upp på en plats. Tour Princess har ett tråkit läge men kan vara ett skrällbud.

Ranking: 5-1-7-11-6-2-3-4-10-8-9-12

V64-3

Tverdals Trippel har hög segerprocent med sex segrar på tolv starter och en överkomlig uppgift. Tell Grimm är obsegrad i år men har inte startat sedan i mars. Gullfakse T.M.har gått bra i tre starter efter en paus och går inte att räkna bort. Hulte Tord är bättre än raden och värd att se upp med.

Ranking: 12-4-8-11-3-7-5-1-2-9-10-6-13

V64-4

Self Explosive har hög kapacitet under sadel och en perfekt proposition. Malkin skötte sig bra i montédebuten och gör säkert en bra prestation. Pane Vino fungerade bra under sadel näst senast och är ett bud om man garderar favoriten. Okashi Cheri är snabb ut och ett platsbud på läget.

Ranking: 1-10-8-3-9-4-6-7-2-5

V64-5

Lupin Håleryd fick inget med i comebacken senast men med loppet i kroppen är hon högst aktuell här. Strangerinthenight vann direkt i regidebuten och räknas tidigt igen.Whitsun Madonna vinner sällan men är ofta med långt framme. Belle Godiva har kunnandet men letar formen.

Ranking: 2-6-7-3-4-9-8-10-5-1

V64-6

Kalmar har kommit tillbaka strålande efter skada och bör ha en vettig chans om det inte strular på vägen. Storm Teddy har gjort tre lopp i rad efter en paus och är tidig om man garderar. Vill Jerven är jämn och säker och nästan allt med långt framme. Buska Blyg återkommer effter en paus och har hög grundkapacitet.

Ranking: 12-11-13-9-7-4-6-3-2-1-14-8-10-5

Systemförslag

V64-1. 4,7,8,9 Res:5,1

V64-2: 1,5 Res: 7,11

V64-3: Alla tolv hästarna Res: 12, 4

V64-4: 1 Self Explosive Res: 10,8

V64-5: 2,6,7 Res: 3,4

V64-6: 12 Kalmar Res: 11,13

Systemet kostar: 4 x 2 x 12 x 1 x 3 x 1 = 288 rader/kronor

Dagens Dubbel

DD-1: 2,6,7

DD-2: 12

Kombinationer: 3

Övriga lopp

Lopp 1: 4 Index Magi - 10 Honey Ryder – 6 Jason Web. Outs: 1 Azerbajdzjan..

Lopp 2: 6 Donners Am – 3 Weekend Fun. Outs: 4 Bravo Navaronne..

Lopp 3: 7 Hunble Man - 6 Never To Young – 2 Knutte Sting. Outs: 4 StinaAlvina Zonett.

Lopp 10: 3 Airborne - 6 All Cash – 7 Fontaine Brodde. Outs: 9 Unlimited Face

Lopp 11: 4 S.T.C.C.Bror - 2 Lindens Prio Ett – 11 Ylva Li Karma. Outs: 15 Oria.