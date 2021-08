Misstänks för att ha handlat privat på arbetsplats kreditkort – ska ha köpt energidryck och lunchlådor

På arbetsplatsen fanns två kreditkort som användes för att köpa in matvaror till verksamheten. Under en tid försvann ett av betalkorten och var borta under en tid.

När kortet väl kom tillbaka så fattade de anställda vid verksamheten misstankar om att det kunde ha använts på ett sätt som inte var avsett.

Vid en genomgång av de inköp som gjorts så uppdagades att den nu åtalade mannen använt kortet för privata inköp så som energidrycker, nötter, plocksallad och lunchlådor.

Nu åtalas mannen misstänkt för behörighetsmissbruk. Enligt stämningsansökan så ska summan för de privata inköpen uppgå till 3 543 kronor.

Brotten ska ha begåtts januari till och med mars förra året.