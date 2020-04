Missbrukare döms till skyddstillsyn – tingsrätten hoppas avhålla honom från brott

Mannen togs med narkotikan 29 augusti ifjol och dömdes senast under hösten för fyra fall av ringa narkotikabrott till böter. Han förekommer under 12 avsnitt i belastningsregistret och lever enligt tingsrätten under oordnade sociala förhållande. Mannen har problem med alkohol-, drog- och spelmissbruk och skyddstillsynen ska enligt tingsrätten därför kombineras med behandlingsinsatser.