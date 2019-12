Missbruk och ohälsa bland unga – tung utgiftspost för Krokom: "Vi har haft en våg med droger"

Inför nästa års budget måste Krokoms kommun banta sina kostnader med omkring 20 miljoner kronor, då är sju miljoner kronor från det nya kostnadsutjämningssystemet inräknat.

Till stora delar handlar det om att Socialnämnden har överskridit budgeten i flera år och det ser inte ut att förändras under det här året heller.

Nu måste man hitta besparingar på omkring 20 miljoner kronor för att ha en chans att klara nästa års budget.

– Vi går mot 345 miljoner i kostnader i år och har budget på 325, så det stämmer, konstaterar Andreas Karlsson (C), ordförande i socialnämnden.

Några av miljonerna är man redan på väg att hämta hem i och med en tidigare LSS-satsning.

– Redan under 2018 började man arbeta med LSS-avdelningen för att komma bättre där. Ungefär sju miljoner av underskottet ligger just under stöd och service och det har man faktiskt börjat komma tillrätta med nu, även om det tog längre tid än vi trodde. Där kommer vi att vara i balans, säger Andreas Karlsson.

Det togs även besparingar på nio miljoner under senaste budgeten och vid det senaste fullmäktige, den fjärde december, har nämnden fått elva miljoner till.

– Så vi har de här 20 miljonerna klara egentligen, säger Andreas Karlsson.

Den stora utmaningen för kommunen nu är familjehemsplaceringarna som ökar markant. Kostnaderna springer iväg.

– Där har vi svårt att komma åt kostnaderna genom eget arbete eftersom placeringarna styrs av marknadsekonomin.

Hur mycket har det dragit iväg?

– För 2019 har vi ökade kostnader för placeringar på cirka elva miljoner kronor, säger Andreas Karlsson.

Vad beror det på?

– Vi har haft en våg med droger som sköljt över Krokom, precis som i övriga Sverige.

Hur kan det komma sig?

– De som har jobbat länge med droger på regionen säger att det plötsligt kan komma vågor med detta och det har gjort att vi behövt placera många. Det är heller inte enbart drogproblematik utan många unga behöver vi placera av flera olika skäl.

Droganvändande bland unga människor har gått upp i stora delar av landet och är inte unikt för Krokom.

– Det är inte onormalt och vi sticker inte ut på något sätt, men kostnaderna ökar. Det är dessutom svårt att hitta familjehem i Krokom, som i övriga länet, och när det är brist på familjehem och vi måste placera så blir det dyrare, säger Andreas Karlsson.

– Det är dessutom väldigt svårt att göra en prognos över de här kostnaderna, vi får mer eller mindre gå efter vad vi anser vara troligt.

Hur ska ni komma ner i kostnader för familjehemsplaceringarna?

– Dels tittar vi på att förbättra stödet för hemmalösningar, alltså i den familj de redan bor i. Sedan vill vi komma in mycket tidigare med samordnade insatser.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör just en sådan stor satsning över hela Sverige där även skolan är med.

– Den följer vi noga och lär oss av. Det gäller alltså att hitta de här ungdomarna tidigare, även om det inte är enkelt. Det svåra biten är ju problem kopplade till den psykiska ohälsan med självskadebeteende, att man skär sig och liknande.

Och kostnader går inte att jaga till vilket pris som helst i den här typen av verksamhet.

– Vi är ju skyddsnätet för dessa människor och det är ju de vi ska ge vårt stöd.