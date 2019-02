Minnesord: Tönnies Finke, Norderön

Tönnies livshistoria är väldigt speciell. Han och hans bröder kom till Sverige från Tyskland i samband med andra världskriget och via släktingar kom de till ett par på Norderön. Här växte de upp. Upplevelserna i Tyskland under kriget satte dock stor prägel och påverkade hans liv till slutet.

Tönnies började sin yrkesbana som fältflygare vid F4. Han var en av sex svenskar som i slutet av 1962 med ”Flygande tunnan” flög till Kongo och deltog i kriget där, som stridsflygare. Ett uppdrag som var förenat med livsfara.

Han är en av de få som kvalificerat sig som medlem i en av flygsveriges mest exklusiva föreningar, TTT, Tusen Timmar Tunnan-klubben. Han jobbade även som pilot på Borneo, Libyen och i Saudiarabien. Tönnies var pilot vid Linjeflyg fram till dess han pensionerades.

Det var alltid spännande när Tönnies i unga dagar, alltid lika stilig i sin flygaruniform, kom hem till Norderön och då ofta hälsade på hos oss. Då visste man att man skulle få höra spännande berättelser från hela världen om hans äventyrliga liv och leverne.

Jakt, fiske och skytte hörde till några av Tönnies stora intressen. Det hände att man som barn tillsammans med vår pappa och Tönnies fick delta i harjakt eller vara med och skjuta prick på ölburkar. Tomma.

Han var öppenhjärtig med det mesta. Både sådant han lyckats med, men även med sina misstag.

När Tönnies var pilot på Linjeflyg och hade flygningar till Frösön tog han alltid en sväng på låg höjd över Norderön och vickade lite med vingarna. Han informerade på jämtska sina passagerare att han på så sätt signalerade till tant Hanna, att han snart skulle vara hemma och att hon skulle sätta på kaffet. Vad man hört så kallar flygfolk den lilla avvikelsen fortfarande för ”Finkerutten”.

Många av sina erfarenheter och upplevelser har Tönnies berättat om i olika artiklar och intervjuer. Under sina år som fältflygare var han med om flera tillbud, olyckor och kraschade även ett par gånger med sitt plan. Att Tönnies överlevde alla sina år som pilot kan inte ha berott på annat än en kombination av både tur och skicklighet.

Tönnies bildade i unga år familj och har två barn från sitt första äktenskap, Git och Niklas. Senare i livet fann Tönnies sin kärlek Caroline, från Malaysia, och de bosatte sig på Norderön där de fick sonen Edward.

I samband med att Caroline alltför tidigt drabbades av sjukdom så förändrades Tönnies liv drastiskt. Under alla år besökte han henne ofta på det boende hon ännu har.

Vi som under denna tid då och då träffade Tönnies, märkte att hans tidigare så påtagliga livsglädje förändrades och att hans livsgnista till en del verkade ha falnat.

Efter en kort sjukhusvistelse fick Tönnies för någon vecka sedan komma hem till Norderön. Det är inte svårt att föreställa sig, att han på väg hem med sonen Edward tänkte att han nu höll på att landa för sista gången, att han kände sig redo att ta en sista oändlig flygtur och att han nu flyger så högt han kan komma i en annan dimension, ”up in the sky where he belongs”.

Han hann med mycket under sitt liv. ”A life well lived”, med tanke på omständigheterna som var honom givna.

Våra tankar går till Tönnies barn, bror Lasse och övriga familj. Vi är många som kommer att sakna honom och ön blir tråkigare utan honom och hans mustiga historier.

Familjerna Norelius, Skogsberg och Wester,

genom Märit