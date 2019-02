Minnesord: Göte Lindberg, Krokom

Att försöka sammanfatta hur mycket denna fantastiska man gjort för Krokom/Dvärsätt IF är näst intill omöjligt, han har alltid gjort allt för oss. Han har tvättat alla matchkläder, strumporna och shortsen skulle vara rättvända och tröjan ut och in. Eftersom vi har vita shorts så var Vanish det bästa medlet mot all grönska, enligt Göte. Det är väl oftast de arbetsuppgifter människor associerar honom med, den pedantiska materialförvaltaren, men han var också ett stöd. När han följde med på matcher eller hemma på Hissmovallen, fanns hans axel alltid ledig att luta sig mot när man var besviken över en insats.

När man kom till Hissmovallen, oavsett anledning, så var han på plats - sittande i fåtöljen framför tv:n i klubbhuset, alltid med ett leende och ett varmt välkomnande fick man. Han tackade aldrig nej till en kram och bjöd alltid på fika. Kaffe fanns alltid bryggt och kakorna stod på bordet. Det var i princip omöjligt att kliva in på Hissmovallen utan att bli kvar betydligt längre än vad som var tänkt från början. Inför varje match såg Göte till att flaggorna var hissade och musiken spelade. Vi kommer sakna att se hans röda Volvo åka runt planen för att sätta ut hörnflaggorna.

Göte ville gärna att vi i laget skulle vara med på upptåg mot hans kompisar, som man allt som oftast hittade på Krokoms Wärdshus eller OKQ8 i Krokom.

Göte tillhörde vårt lag, han var den största glädjespridaren och hjälpte oss alltid med vad vi än behövde. Med ett hjärta av guld berättade han ofta berättelser från förr. En historia han mer än gärna berättade var när Tabita Chawinga spelade med oss. Han höll koll på hur det gick för henne och uppdaterade oss ofta.

Saknaden efter Göte är enorm och ingenting kommer någonsin vara sig likt igen på Hissmovallen. Det är ett stort hål som aldrig kommer att fyllas.

Om inte annat kommer det visa sig i sommar, vilket enormt jobb Göte gjorde i det tysta. För var det någonting som han inte tyckte om så var det att få beröm eller stå i centrum. Vi minns när han blev prisad som Årets eldsjäl i Krokoms kommun, inte ens det ville han prata om, även om vi vet att han innerst inne var väldigt stolt.

Vi är i alla fall väldigt stolta över att ha blivit berikade med en så fantastisk människa. Vi glömmer honom aldrig.

Dina tjejer i damlaget