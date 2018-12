Minnesord: Curt Karlsson, Häggenås

Vi, Curts stora idrottsfamilj, ja hela Häggenåsbygden känner sorg. Vi kommer att sakna den sociala, glada, pålitliga, genomärlige, optimistiska, pillemariska, underfundiga och ibland lite tjurskalliga Curt.

Det här är mina ord till honom.

Vi kommer framförallt att sakna Curt, all hans glädje och förmåga att alltid få sista ordet i en ordväxling. Vi kommer sakna hans förmåga att skapa förtrolig ledarkontakt med de barn och unga han ansvarade för. Curts förmåga att se alla barn på riktigt och förstå och skapa kontakt med de som på olika sätt behövde lite extra omsorg. Vi kommer också att sakna hans förmåga att skapa rättvisa och fina förhållanden under träningar, tävlingar och läger. Vi kommer att sakna den pålitlighet Curt visat. Det Curt lovat – det höll.

Han fick en tuff start i livet men när han i tidiga barnaår kom som efterlängtat fosterbarn till Stina och Nils Karlsson i Häggenås ordnade det upp sig. De blev Curts kärleksfulla föräldrar tills de bägge dog 1973 och 1979. För tidigt tyckte Curt själv, som genom livet uttryckte stor saknad efter föräldrarna.

När han började på Utbygdens skola var det som en föraning om att han skulle tillbringa mycket tid i denna lokal. Utbygdens skola blev senare inköpt av HSK och förvandlades till HSK-stugan, klubbhuset för framförallt pingis och fotboll. Curt började också tidigt att arbeta, först hos Torsten Nilssons finbageri men också som linbanelastare hos Högfors bruk. Tiden på Högfors bruk tyckte han var tuff men lärorik.

Värnplikten på F4 inspirerade till vidare studier. Han sökte och genomgick elektrikerutbildning i Bräcke. Därifrån fick han direkt jobb hos Saab-Anas verkstad. Längtan till F4 blev sedan stark och Curt jobbade där många år, som elektriker och mekaniker, fram till en något förtida pensionering. Efter avslutat arbete på F4 hade Curt några år uppdrag att utföra vissa kontroller och besiktningar på militärens förråd. Ett uppdrag han uppskattade mycket. Alla resor till olika platser i Norrland i samband med kontrollerna, var rena geografilektionerna. Inte sällan kombinerades dessa med besök hos någon pingis- eller travbekant på orten han besökte.

Idrotten har genom livet varit Curts stora intresse. Som alla andra barn i Häggenås på 50-talet spelade han pingis och fotboll. Det var nog aldrig hans egen aktiva tid som Curt tyckte var viktig. Han ville bidra så att andra kunde idrotta. Han sökte gemenskapen, engagemanget och att få möjlighet att göra något för andra blev verkligen hans signum. HSK blev den familj som Curt till viss del saknat.

Häggenås SK, travet och ett eget musikintresse har präglat Curts liv. Han har sedan drygt 40 år haft egna travhästar. Kanske inte så mycket för pengarna, utan mycket mer för att hästarna varit kompisar och det sociala livet på travbanorna varit det viktiga.

Curts mångåriga ledarskap startade under tidigt 60-tal. Han började som medhjälpare på HSK:s anläggning Tigervallen. Samtidigt fanns han med i nöjessektionen, med höjdpunkten Jerry Williams and the Violence, som drog 1200 danslystna till Österåsens dansbana. Om den kvällen, hans kontakt med Jerry Williams under några år, finns många härliga historier. Nästan lika magisk är historien om hur han ”gästade” Sven-Ingvars en kväll på Furuparken.

Curt fortsatte sen med att vara lagledare, materialare, fixare för Häggenås fotbollsherrar i slutet av 60- och nästan hela 70-talet. Många är det som vittnar om vilken ordning det var på HSK-stugan, på matchställ och på fikat. Ordning samtidigt som han var den som bidrog till en härlig stämning genom roliga historier och kluriga kommentarer till de som missat en chans eller behövde lite uppmuntran.

Sen kom några år där Curt fanns med som funktionär vid HSK:s tävlingar, när han hjälpte till med pingisträningar, samt fanns till hands vid bingo- och nöjesarrangemang. I mitten av 80-talet kom frågan om han på allvar ville vara pingisledare och tränare. Sen den dagen har Curt varit det! Det är många som vittnar om vilken betydelse han haft.

Sen Häggenås sporthall invigdes 1991, har Curt inte missat en enda pingisträning. Han var mycket noggrann med att barnen måste få ha kul. Till och med när han hade lunginflammation fanns han på plats med kommentaren: "Det finns medicin". Insatsen med att ta fram bord, sätta hagar, planera träningar, sätta guldkant och annat måste nu göras av andra.

Ett ödmjukt tack från Häggenås SK till Curt Lennart Gustaf Karlsson. Tack för det glada sociala sättet, alla insatser under åren. Insatser för föreningen men framförallt för grupper och enskilda barn, unga och vuxna. Curt har tillfört tillit, kärlek och många, många roliga stunder.

Du saknas och fattas oss.

Häggenås Sportklubb

genom Maria Holmgren