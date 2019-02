Minnesord: Berit Bogg, Stockholm

Berit Bogg står första gången på tiljan i nykterhetslogen i födelsebyn Sikås i Jämtland. Det slutar med att fyraåringen skräckslagen tultar ut från scenen. Hon känner ändå att sången är livets mening. I tonåren tar hon sånglektioner, vinner flera sångtävlingar, spelar amatörteater och revy på Västerås teater. I Östersund koras hon till Jämtlands Toppstjärna.

Sedan bär det av till Stockholm och Calle Flygares teaterskola för ”jamtstorsan”. Snart engageras hon av Riksteatern till musikalen Can-Can, får resa på sin första turné och stå på scenen med Per Grundén. Det blir fler turnéer: inhopp för Brita Borg i Annie get your gun, huvudroll i Blåjackor mot Stig Grybe, spelar systern i Kiss me Kate och blir vän med primadonnan Berit Carlberg. De ska senare samarbeta ofta.

Nu är hon inne i den underbara artistvärlden hon suktat efter. Med i musikalen Nine på Oscars och förargar Ernst-Hugo Järegård med att knipa applåder från honom. Spelar i musikalen Chicago, körsjunger i Czardasfurstinnan och är stand-in för Ulla Sallert. Stjärnan blir aldrig indisponerad och ger Berit chansen!

Det rullar på för vackra och spralliga Berit Bogg – och hon lever också rullan, som lustigkurren Tjadden Hällströms primadonna på folkparksturnéer, i krogshower, tv-program och i Tjaddens populära revyer och musikfarser på Skandiateatern i Norrköping. Hon hinner också spexa i ett par 47-an Löken-filmer och vara frielev i en musikskola i Los Angeles. I Hollywood nobbar hon självaste Jack Nicholson när han raggar framfusigt.

I stället gifter hon sig med pianisten Bengt Lindkvist, får två fina barn och försöker leva hemmafruliv, vilket inte är hennes bästa talang. Hon längtar till scenen.

Tillsammans med Berit Carlberg får hon en fullträff med kabarén Tuttar i Tiden, som ”Berit & Berit” kommer att spela i olika varianter på Reginateatern och Mosebacke i Stockholm och på turné. I ”Tuttarna” visar sig ”Boggan” vara en prima komedienne med sin säkra musikalitet, sin lekfulla charm och humoristiska sexappeal. Berit skriver också en egen show, Mitt livs novell, men drömmer om teaterroller. En sådan får hon också, i Anne Frank som musikteater, där Berit gestaltar en frustrerad kabaréartist. Hon har ett formidabelt sångnummer med sin starka pipa och får beröm i recensioner, men pjäsen lockar inte publik på Södra teatern. Hon drar sig småningom tillbaka till Teaterförbundets boplats Höstsol.

För Berit var livet en fest, men fester tar slut också för de gladaste. Det stod ett ljust skimmer kring Berit Bogg och hennes lockar och hattar. Hon var lätt att tycka mycket om.

Jonas Sima