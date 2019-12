Minnesord: Thore Sundberg, Torvalla

Thore, född 1929, genomlevde en samhällsförändring som är svår att förstå för oss yngre. Han fick, efter sex års skolgång, börja med tungt skogsarbete: brossling i djupsnö. Han skulle gräva fram stockarna under snön, pulsa i djupsnö och släpa fram dom till den basväg där vår pappa lastade på sina timmerlass efter hästen. När sommaren kom gick det flera veckor, när han inte kunde lyfta sina armar. Thore slet ofta med hårt kroppsarbete. Man skulle vara en riktig arbetare! En inställning djupt rotad från vårt föräldrahem.

Våra föräldrar fick nio barn, varav två dog som nyfödda. Sju av oss nådde vuxen ålder, fem bröder och två systrar. Idag är vi tre syskon kvar. Thore var äldst och jag yngst, men trots åldersskillnaden fick jag kampera ihop mycket med Thore. Och upplevelserna i timmerkojan, under midvinterlovet i första klass, har för alltid lärt mig vilka förhållanden skogsarbetarna levde och bodde under. Jag var glad när jag som väldigt ung fick vara med i det rätta fotbollslaget tillsammans med honom, under en period var vi fyra bröder som spelade samtidigt: Thore, Putte, Staffan och jag. Sen blev Thore lagledare för laget.

Jag fick arbeta tillsammans med Thore i timmerflottning i Flåsjön några somrar, när jag hade sommarlov från gymnasiet. Han måste ha varit ängslig, att jag inte skulle orka det hårda slitet och skämma ut oss. Vi bodde på husbåten, och arbetsdagarna blev långa, ibland också hela nätter. Timret skulle fram!

Thore mötte sin kärlek Gerd och dom fick ett 30-tal lyckliga år tillsammans, när dom hann resa mycket. Sen flyttade dom till Stubbvägen i Torvalla, till en gemenskap med grannar och vänner som kom att bli väldigt viktiga när Gerd levde, men minst lika mycket efter hennes bortgång.

När Gerd blev sjuk ägnade Thore henne en otrolig omvårdnad, dag som natt. Många gånger funderade vi hur han orkade! När hon gick bort kunde vi se, att Thore ändå hade ork kvar att glädjas åt alla grannar och vänner, sina möten på Vänskapen, sina kyrkluncher, sina PRO-möten och åt sina dagliga timslånga promenader i ur och skur.

Vi är så tacksamma över att han kunde vara aktiv in i det sista. Jag följde honom på hans runda i somras, och han kände igen dom flesta vi mötte. Sen kunde han berätta för mig om var och en, ett uttryck för hans intresse för sina medmänniskor, vilket jag är övertygad om var en av förklaringarna, tillsammans med hans sociala förmåga i övrigt, till alla vänner. Många säger till mig: ”Vi var ju inte släkt, men vi fick en särskild relation.”

Till sist är vi så glada över att Thore hann fira sin 90-årsdag med två fester – och två hela kultursidor i Länstidningen, där syster Aina beskrev en sommardag i vår uppväxt.

Vi kommer att sakna Thore. Tack för allt!

Och för att citera ur visan ”En fattig bonddräng”, får vi säga att ”nu Thore, nu får du vila ut”.

För syskonen Karin, Aina och Svante

Svante Sundbergh