Minnesord: Sören Johansson, Arvesund

Efter några år på sjön och några år i Norge hamnade han till slut i Jämtland där han blev förälskad i fjällen. Men det var på Skogsinstitutet i Bispgården på 80-talet som Sörens liv började på riktigt. Denna gång var det inte skogen som han blev fäst vid, utan Jesus Kristus som kom in i hans rum en kväll och mötte honom så starkt att han aldrig blev densamme igen. Dagen efter sökte han ivrigt efter en bibel och sedan dess har hans liv varit en enda hunger efter mer av Gud.

Några år senare träffade han sitt livs kärlek, Bittan, på kyrktrappan i Sandviken och bestämde sig fort för att hon var den rätta, vilket hon också var.

Fem barn senare hade han en stor familj och hans hunger efter Gud slutade inte. Sören var en god familjefar och han var alltid mån om att hela familjen skulle få möta Jesus på samma sätt som han själv gjort.

Därför tog han med familjen till platser där Gud gjorde något nytt vilket ledde honom till ett bönecenter i Levanger. Där fick alla barn starka möten med Jesus och Bönecentret har sedan dess betytt otroligt mycket för så många. Bönecentret blev Sörens andliga hem och de stod bakom honom när han och Bittan startade församlingen “Pappas hus”. I församlingen verkade Sören som pastor fram till sin bortgång. Som pastor var han till stor välsignelse och han fick döpa många människor i Storsjön även när isen låg kvar.

Sören brann in i det sista för att få se väckelse i bygden och denna längtan och vision får vi nu bära vidare.

Hans sista andetag tog han tillsammans med alla sina barn och sin älskade hustru under lovsång och bön. Vi kan inte med ord uttrycka saknaden efter vår älskade Sören, men tänk att få kliva in i evigheten under lovsång och att där få möta sin frälsare.

Familjen Johansson