Minnesord: Karl-Erik Jonasson, Slåtteråsen

Efter att ha gått kurser på Capellagården på Öland, kom han till sin stora glädje in på Konstfack i Stockholm och utbildade sig till inredningsarkitekt. Som nyutbildad kom han till Lunds tekniska högskola genom ett stipendium som han fick på grund av ett uppskattat examensarbete. I Lund forskade han i rumsperception och det var också där han träffade Karin. De flyttade sedan till Stockholm och Lina föddes där 1974. Då tillfälle erbjöds att flytta tillbaka till Jämtland och då Karin tyckte om tanken, bodde familjen några år i Östersund under tiden som renovering och modernisering av fädernehemmet i Slåtteråsen utfördes. Under tiden föddes Jerker, 1977, och 1981 flyttade familjen in i det hus som under resten av Karl-Eriks liv åter blev hans hem.

Som inredningsarkitekt arbetade han i första hand med inredningsfrågor och färgsättning på arkitektavdelningen på K-konsult men var även engagerad i andra projekt såsom ombyggnaden av tidigare polishuset i Östersund och stationshuset vid järnvägen. När K-konsult upphörde fortsatte han att arbeta som arkitekt i egen regi, han har till exempel utformat pyramiden (pumpstation för fjärrvärme) vid Surfbukten på Frösön. Höjdpunkten som arkitekt kom när han fick uppdraget att rita den nya kyrkan i Krokom, som invigdes 8 september 2013 på Karl-Eriks och Karins 40-åriga bröllopsdag!

Karl-Erik var en engagerad föreningsmänniska och mycket intresserad och kunnig i hembygdsfrågor, var ordförande i Rödöns hembygdsförening 1996-2002 och från 2018. Han var drivande bakom renovering av kyrkstallarna i Rödön och flyttning och upprustning av det så kallade prästgårdsdasset. Karl-Erik låg även bakom den populära allhelgonamarknaden och var initiativtagare till Krokomsboken, som kom ut 1998. I Heimbygda var han under många år aktiv i byggnadsvårdskommittén.

Karl-Erik var väldigt släktkär och intresserad av släktforskning. Många eftermiddagar och kvällar har han tillbringat på landsarkivet i Östersund och vid datorn på jakt efter nya uppgifter om släkten. 1996 resulterade hans intresse i en släktträff i Slåtteråsen. Efter den gjordes en sammanställning av det som framkommit och som alla involverade familjer fick ta del av.

Teater har varit ett stort intresse, speciellt efter att han under utbildningen på Konstfack fick vara med under repetitioner på Dramaten. Han skrev och regisserade även själv, till exempel det uppskattade Zetterströmspelet ”Känn dä int igänn n´Kal” och var delaktig och drivande i många års Rödö-revyer.

Alltid något på gång. Alltid intresserad – i allt.

Karin, Lina och Jerker