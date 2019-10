Minnesord: Jörgen Hansson, Frösön

Jörgen växte upp i Trångsviken tillsammans med sina föräldrar Olle ”Ol-Hansa” Hansson, hans fru Signe och storebror Kjell.

Under skoltiden i Järpen mötte han sin blivande fru och vår mamma, Inga-Britt Werlefors, Ytterån. De bildade tidigt familj, flyttade till Frösön och pappa jobbade som underofficer på A4.

Så småningom fick han anställning som ombudsman, både vid Jämtlands Åkeriförening, Jämtlands Mejeriförening och 1965 vid Medelpads Skogsägareförening i Sundsvall.

När familjen 1970 återvände till Jämtland och Östersund, hade pappa delvis bytt bana. Han började arbeta som journalist för Tidningen Land Lantbruk, efterföljaren till Jordbrukarnas Föreningsblad.

Därmed stannade han kvar inom LRF-sfären och lantbrukskooperationen, vars föreningar han följde och bevakade i rollen som lokalredaktör för både Jämtlands och Västernorrlands län. Han blev kvar där till sin pension.

Vid sidan om sina civila arbeten reste mamma och pappa flitigt utomlands. Gärna till Spanien, där pappa även kom att intressera sig för det spanska språket. Långt upp i åren tog han mod till sig och läste in åtskilliga högskolepoäng i spanska på korrespondens med tentamen i Härnösand.

Tillsammans byggde mamma och pappa sitt älskade fritidshus i Ottsjö 1977. Där kom de i många år att tillbringa merparten av sina lediga dagar och helger, oavsett årstid. Fjällpromenader, bärplockning, fiske och skidturer var uppskattade inslag. När barnbarnen kom fann de också stor glädje i att åka till fjälls för att, ”rå om” de små.

Ett hårt slag drabbade familjen i december 1999 då vår mamma och Jörgens hustru Inga, dog i elakartad cancer efter ett snabbt sjukdomsförlopp. Hennes bortgång blev en tung börda att bära för Jörgen.

Vi söner minns vår far, bland annat genom idrotten där vi under åren i Sundsvall ofta åkte till Timrå tillsammans för att se på ishockey under Timrå IK:s storhetstid.

Han älskade även fotboll. När telefonen i slutet av juli ringde och pappa upphetsat berättade att han sett Malmö FF spela oavgjort mot ÖFK i Allsvenskan, kändes den idrottsliga delen av hans liv fulländad.

Han dog bara några veckor efter besöket på Jämtkraft Arena, kroppsligt utmärglad men med hjärnan kristallklar in i det sista.

Vi söner satte stort värde på den omsorg och omvårdnad som pappa fick under sina sista år i livet vid det särskilda boendet på Frösö Strand. Han uppskattade även själv all den hjälp som personalen gav honom.

Per och Ove Hansson