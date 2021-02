Minnesord: Harry Hellberg, Linköping

Uppväxtåren och barndomshemmet i Jämtland, i närheten av Offerdal, var kära ämnen, som Harry ofta återkom till i våra samtal. Harrys längtan efter bildning och kunskap ledde honom under tonåren söderut i Sverige och så småningom till en ekonomexamen, varefter han rekryterades till Internationella avdelningen vid Handelsbankens huvudkontor i Stockholm, som ansvarig för bankens utrikes kontaktnät.

Detta skulle visa sig vara ett lyckokast, inte endast för Handelsbanken, utan likaså privat för Harry, som i den stockholmska bankvärlden träffade sin hustru Gunvor, vid den tiden anställd som banktjänsteman vid dåvarande Kreditbanken. Harry och Gunvor ingick äktenskap 1955 i Stockholm. De förunnades ett mycket långt och lyckosamt liv tillsammans i mer än 65 år.

Den unge bankmannen, med sin bildade, plikttrogna och genuint älskvärda personlighet, kom att uppmärksammas av ledande befattningshavare inom affärsvärlden och den offentliga sektorn, båda kraftigt expanderande verksamheter under 50- och 60-talen. Dåvarande rektor under åren 1947-61, Nils Eriksson, vid Linköpings stads yrkesskolor, Ljungstedtska skolan, insåg det utomordentliga värdet av att knyta Harry Hellberg till skolan, sedermera Anders Ljungstedts Gymnasium, uppkallad efter dess upphovsman.

Harry accepterade anställningen, först som lärare i ekonomiska ämnen, senare som studierektor och snart biträdande rektor från 1964. Trogen sin alltid lika gedigna grundlighet förkovrade han sig för befattningen genom en behörighetsgivande lärarexamen.

Skolan var under stark expansion och utbyggnad. Nya lokaler och nya utbildningar planerades under ledning av biträdande rektor Harry Hellberg i samarbete med skolans dåvarande ledning, rektor och ett flertal studierektorer i nära samverkan med skolansvariga politiker och tjänstemän i Linköpings kommun.

Den största gymnasieskolan i Sverige, möjligen på delad förstaplats med en skola i Umeå, började att ta form, strategiskt placerad i stadsdelen Kallerstad vid E4:an och nära Linköpings centralstation.

Med ett stort byggnadskomplex färdigställt åren 1962-65 och en ansenlig mängd både traditionella och nya utbildningar, har skolan varit stadd i ständig utveckling alltsedan dess. Harry Hellberg, en alltid mycket omtyckt, väl ansedd och respekterad chef och kollega, ständigt med ett genuint engagemang för sina medarbetare, förblev skolan fortsatt trogen som biträdande rektor till 1991, då han valde att gå i pension.

Därefter ägnade sig Harry Hellberg under flera år åt att forska och skriva om skolans upphovsman, Anders Ljungstedt, fattigpojken från Linköping. Anders Ljungstedt kom sedermera att bli en framstående affärsman med en av de högsta befattningarna inom Ostindiska Kompaniet, som bedrev handel med Kina under 1700-talet. Ljungstedt donerade i början av 1800-talet, nästan hela sin förmögenhet förvärvad under närmare 40 års verksamhet, till den skola som idag bär hans namn.

Harry Hellberg skrev med stort stöd av hustrun Gunvor en biografi om Ljungstedt betitlad: ”Anders Ljungstedt och breven från Kina”. Boken, som utgavs med anledning av skolans 175-årsjubileum 1999, tillägnades Anders Ljungstedts Gymnasium, dess elever och medarbetare. År 2015 utkom boken i en ny utgåva, denna gång i kinesisk översättning av den kinesiske översättaren Mengda Wang.

Tre generationer i vår familj kunde under sextio år få glädja oss åt en sann och pålitlig nära vän med humor, generositet och klokskap. Vi känner stor saknad. Våra tankar går till Harrys hustru Gunvor och hans syskon med familjer.

Ragnar Kallerdahl