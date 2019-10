Minnesord: Gustav Högberg, Överammer

Jonas Gustav Högberg föddes 6 mars 1929 i Överammer. Han var son till Esbjörn och Beda Högberg, nummer nio i en syskonskara på tio barn. Hemmet präglades av kärlek och omtanke trots att de ekonomiska förutsättningarna var små .

Gustav fick i tidig ålder följa med sin far för att arbeta i skogen, så småningom blev det snickaryrket som blev den dominerande arbetssysslan. På fritiden var det sport i all dess former som gällde, Gustav var framför allt en lovande skidåkare.

1949 träffade Gustav Ragnhild Lindholm från Gevåg. De flyttade ihop i en lägenhet i Överammer och gifte sig 1951. 1951 föddes sonen Tommy och 1953 sonen Jan. Det medförde att lägenheten blev för liten, så 1954 byggde Gustav med hjälp av vänner eget boende i Överammer. Där har makarna bott sedan dess.

1963 bestämde Gustav sig för att läsa till byggnadsingenjör, en utbildning som skedde i Härnösand och Sundsvall. Han fick därefter anställning i Ragunda kommun som byggnadsinspektör, en tjänst han hade fram till sin pension 1994.

Som pensionär hade Gustav inga problem att fördriva tiden. Han hittade hela tiden på nya byggprojekt hemma på gården. Släkt- och byforskning var ett annat stort intresse som han lade ned mycket tid på. SVAR i Ramsele fick många besök av Gustav och resulterade i en gedigen skrift om Överammers gårdar och familjer. I övrigt tyckte Gustav om att fiska efter Ammerån, spela bridge och åka på solsemester. Resorna blev många och gick främst till Gran Canaria. Intresset för idrott var fortsatt stort. När det var fotboll, skidor och friidrott på tv, ja då satt Gustav bänkad i sina overallbyxor.

Synonymt med Gustav var hans sinne för ordning, han dokumenterade det mesta i sin vardag. Nog kunde vi roa oss lite åt hans diarieföring, men det bekom honom inte. Snarare blev det så att det var till Gustav vi vände oss om vi ville få reda på detaljer kring det ena eller andra.

Som person var Gustav alltid lugn, varm och omtänksam. Han skapade stor trygghet för både sina syskon och den egna familjen. Han stod också barnbarn och barnbarnsbarn nära och hade samtidigt en stor vänkrets utanför familjen. Gustav var nöjd över det liv han fått och sitt 68-åriga lyckliga äktenskap med Ragnhild. Det blir ett stort tomrum efter Gustav, men i våra hjärtan finns han kvar.

Familjen