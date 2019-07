Minnesord: Gudmund Lundberg, Svenstavik

Gudmund Lundberg, vår käre pappa och bror har hastigt somnat in den 18 juli, djupt saknad av oss alla.

I ungdomens tidiga år fick Gudmund pröva på att hugga i skogen med olika läromästare, och fick även kunskaper att köra häst med timmer i skogen. Dessutom fick han prova på sågverkens vedermödor, först i Bingstasågen och sedan i Skanderåsen.

Gudmund berättade mycket om sina ungdomsår i Bräcke tillsammans med sin mor och far. Det var något som han i vuxen ålder i Svenstavik tog initiativ till, att hälsa på vänner där i Bräcke tillsammans med mig, hans bror. Det visade på hans stora intresse att hålla sociala kontakter med människor, bland annat från Bräcke, under våra många turer tillsammans. Givetvis hade han med sig dragspelet och spelade mycket till allas trevnad, när vi åkte på olika bilturer.

Sedan kom han under ungdomsåren bland annat att vistas på Tomasgården med Bas-Lars och faster Anna. År 1959 ingick Gudmund äktenskap med Hjördis. De berikades med tre flickor. Märit föddes i Stockholm medan Gunilla och Karin föddes i Ludvika.

Under Gudmunds hela levnad kom hans liv att präglas av musik och sång. Han var mycket musikalisk. Han knöt många kontakter med vänner inom musikvärlden, bland annat i Hälsingland och Oviken. Musiken var hans stora passion, när han spelade alla fina låtar med sitt dragspel.

Han hade ett stort kontaktnät genom sitt jobb, i hela Sverige men även utomlands, med ett genuint intresse för andra människor.

Det stora matintresset delade han med mig. Med glädje och förväntan åkte vi under alla år ut på olika hjortron- och fiskeäventyr till Ljungan, alla åar, bäckar och tjärnar… Även vår far följde med många gånger. Gudmund hade alltid med sig sin humor, var än vi gick.

Gudmund var 23 år när han började jobba vid Trängslet i Dalarna 1958. Sedan började en rad olika väg- och tunnelprojekt för Skanska (Stabilator) under 1960- och 70-talen i södra Sverige. Hans fortsatta livsgärning kom att präglas av arbete, bland annat vid pappersmassefabriken i Husum under 1970- och 80-talen och vid Wistavarv. Han jobbade även vid Ortviken med injekteringsarbeten. Han kom att jobba på otaliga vattenkraft-projekt som exempelvis Halvfari och Långå, Trångforsen och Flåsjön, Stora Stensjö, Vindeln, Ritsem, Krångede, Gideåbacka, Trängslet, Majaån, Blåsjöfallet och Stornorrfors. Gudmund kom även att jobba vid Suorvadammen och Stora Sjöfallet. Storfinnforsen 1983, där man gjorde förstärkningar av befintligt kraftverk, Stadsforsen i Bispgården: steg på flottar för att nå till med betongsprutor där dammportarna låg. Gudmund jobbade även med konstverket Y:et till dess slutförande vid Midlanda. Han jobbade även utomlands för Stabilator i Poznán och Gdynja.

Tack kära bror för din livsgärning!

Lars-Erik