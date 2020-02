Minnesord: Göta Heinerud, Umeå

Göta föddes och bodde första tiden i byn Sieppijärvi i Finland. Efter uppväxten i finska Tornedalen och därefter i Kiruna, flyttade hon vid 16 års ålder till Månsåsen i Jämtland, där hon träffade Torsten, som senare skulle bli hennes livskamrat.

Under 1940-talet bodde Göta i Stockholm där hon jobbade på varuhuset PUB. Under den tiden gifte hon sig och fick sitt första barn 1949. Mellan 1951 och 1964 bodde familjen i Storlien. Tiden i Storlien framhöll hon ofta som den härligaste tiden i hennes liv. Under den perioden utökades barnaskaran med ytterligare fyra barn. Sedan styrdes flyttlasset till Östersund, där hon jobbade hemmavid de första åren. Göta förvärvade 1969 en tobaksaffär på Storgatan som hon drev i drygt tio år. Fram till pensionen arbetade hon på varuhuset Domus.

Göta beskrevs ofta som varm, stark, humoristisk och social. Hon ställde alltid upp för andra, löste ofta problem och vände tråkiga saker till något positivt. Hennes uppväxt var inte alltid en dans på rosor, men hon misströstade aldrig. Hon hade en förmåga att se de små sakerna som gjorde livet värt att leva. Göta tyckte mycket om att umgås med människor och tobaksaffären blev en lysande ”sambandscentral” för henne, och även för kunder och vänner.

Vid pensioneringen skaffade Göta och Torsten ett hus på Bergsgatan på Frösön samt ett fritidshus i Stjördal, Norge. Sedan tidigare hade hon även en liten stuga på sin födelseplats i Sieppijärvi. Dessa platser, omgivna av vacker natur, var något hon verkligen uppskattade och ägnade mycket tid till att vistas på. Ett annat stort intresse var handarbete och framför allt stickning. Hon försåg ofta barn, barnbarn och andra nära vänner med hemstickade plagg, vilket alltid var uppskattat.

År 2008 avled Torsten och vid samma tid började Götas syn försämras, för att till sist försvinna helt. År 2012 flyttade hon därför till ett äldreboende i Umeå, nära en av sönerna. Göta trivdes på boendet där det fanns generöst utrymme för skratt, humor och kärlek.

Göta är mycket saknad av barn, barnbarn, släkt och vänner.

Sönerna