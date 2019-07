Minnesord: Esbjörn Ogevall, Östersund

Få har betytt så mycket för Jamtlis rollspel som Esbjörn Ogevall. Han kunde uppträda i de mest skiftande roller och de mest skiftande situationer, alltid lika väl påläst och alltid utstrålande samma trovärdighet och auktoritet, full av idéer och lösningar, och med glimten i ögat.

Med sitt brinnande historieintresse och mångskiftande kunskap bidrog han till nya spännande infallsvinklar, och till att utveckla framför allt fotoateljén och banken, där hans material ännu används av dagens aktörer.

Till Jamtli kom Esbjörn 1999, först som vikarie på Hov, där vi just då försökte införa historiska måltider. Vips hade vi en livslevande hovmästare Forsén med egen erfarenhet av den roll han spelade. Under nära ett årtionde blev han sedan en omistlig del av Historieland. En sommar ska han ha gjort inhopp i hela 17 roller, alltid med samma myndighet och förmåga till kontakt med besökarna. Även sedan han dragit sig tillbaka gjorde han tillfälliga gästspel, så att man kunde möta honom under till exempel Jamtlinatt.

För oss verksamhetsansvariga och aktörskollegor var Esbjörn en ständig källa till inspiration. Vi minns honom med glädje och tacksamhet, och hoppas att hans minne ska leva länge.

Gunilla Nilsson Edler

Mikaela Gustafsson

Marcel Rådström

Sten Rentzhog