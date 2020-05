Minnesord: Erland Charlesworth, Stavre, 82 år

Erland Charlesworth, Stavre, har avlidit i en ålder av 82 år.

1970 kom en beställning från Kanada till Robur Maskin på två stycken markberedare. Detta utan ansträngning och försäljningsinsatser. Man hade helt enkelt varit på besök i Sverige och sett maskiner i drift. Beställningen orsakade vissa språkproblem och Sylvester ringde Fred Charlesworth i Stavre för att få hjälp.

Några år senare kom Fred och Sylvester överens om att en mer långsiktig hjälp var nödvändig och Fred föreslog sin son Erland. Och så blev det. Erland anställdes och kom att betyda mycket för företagets utveckling. Han lärde sig snabbt skogens biologi och blev respekterad bland skogsfolk av alla kategorier för sin kunskap om vad en ung skogsplanta behöver. Tillsammans med skogsbolag och forskare gjordes en mängd praktiska försök.

Marknaden i Kanada växte stort redan under 1970-talet och KBM Forestry i Thunder Bay blev Roburs återförsäljare i Nordamerika. Resor företogs åt båda hållen och en nära vänskap uppstod, särskilt med företagets ägare Herb Bax som beskriver Erland med orden ” It was Erland´s honesty and dedication to good forestry practices that made him an exceptional individual.” Och han minns med glädje och tacksamhet den gästfrihet han erbjöds hos Erlands familj.

När Linnéa 1985 anställdes som sekreterare var första uppgiften att läsa in sig på referenslitteraturen. Erland brann för att dela med sig om hur viktig biologin var och när vi ett år senare satte första Macen på skrivbordet och kunde digitalisera den glada plantan på omvänd torva och den ledsna plantan i gropen visste Erlands entusiasm inga gränser. Kunder och maskinförare utbildades på kursdagar och exkursioner och verksamheten blev så omfattande att den så småningom knoppades av och Erland blev vd för ForeCare vars ”Grönt kort i skogen” mer eller mindre blev ett måste för att jobba med markberedning och plantering.

Erland hade alltid en genuin omtanke om andra och definitivt om oss arbetskamrater. Många hjärtliga skratt delade vi när han vid fikat berättade en dråplig historia. Erland var också en klok medmänniska som alltid ställde upp när en sådan behövdes.

År 2000 belönades Erland med guldkvisten av Svenskt Skogsvårdsförbund. Detta efter sex oberoende nomineringar från gräddan av Skogssverige! I motiveringen kan man läsa: ”Erland har gjort mycket stora insatser i utvecklingen av högläggning och mekaniserad sådd, både med avseende på teknisk utformning och hög biologisk kvalitet” och ”Den som sett Erland krypa på alla fyra och räkna groddplantorna i ett nyanlagt såddförsök förstår skillnaden mellan ett enkelt yrkesmässigt skogligt intresse och en brinnande passion för skogen och skogsbrukets möjligheter.”

Det är med kärlek, tacksamhet och stolhet vi minns Erland.

Sylvester, Klas-Håkan och Linnéa Ljungberg

Robur Maskin numera Bracke Forest