Minnesord: Björn Holmström, Östersund

Ett aktivt liv har alltid varit pappas signum trots att han inte varit aktiv inom idrott.

Han föddes 1930 och började inom militären direkt efter rekryten. Där utbildade han sig som telegrafist och amatörradio blev ett livslångt intresse. Så sent som nu i sommar var han med på en kurs i telegrafering och han har alltid varit engagerad i radioorganisationerna JRA och FRO.

I början av 1970-talet ändrade livet inriktning då pappa utbildade sig till socionom och fick jobb inom Försäkringskassan samt byggde hus i Odensala där han och mamma levde livet ut. Mamma var hans stora kärlek som han träffade redan i realskolan. De gifte sig 1953 och 1954 fick sitt första barn, Stefan. Mikael kom tio år senare.

I huset inrättades förutom ett speciellt amatörradiorum ett hobbysnickeri där allt ifrån möblersnickeri till finslöjd har pågått under framförallt vintertid. Somrarna har mamma och pappa varit i sin husvagn och oftast i närheten av något fiskevatten. Före pensioneringen tillbringades helgerna i husvagnen och på semestrarna blev det lite längre turer och oftast via några lämpliga älvar där det gick att fiska. Efter pensioneringen var de knappt hemma under sommarhalvåret. Pappa blev änkling 2010 men har fortsatt varit ute med husvagnen.

Åldern till trots tog han alltid till sig ny teknik med stort intresse. Han kände sig bekväm med både dator och mobil där han använde sig av de senaste programmen och apparna. Han satt ofta vid datorn och släktforskade och sista åren använde han sig även av dna-teknik för att hitta släktingar över hela världen.

Pappa var en erkänt duktig knivslöjdare och många har knivar tillverkade av honom. Fisket är som sagt också ett stort intresse eller passion som han hållit i hela livet. Pappa var vid Edsforsen med husvagnen in i det sista.

Han sörjs av en stor familj och många vänner.

Barnen Stefan och Mikael