Minnesord: Bengt Magnusson, Brunflo

Redan i tidig ålder visade han upp sin kreativa sida genom vackra målningar som skulle komma att leda in honom i konditoriyrket. Han började sin yrkesbana som lärling vid Wedemarks konditori. Fritiden ägnades åt att spela fotboll i IFK och ishockey i dåvarande Boston som idag är ÖIK.

Som vältränad arbetarkille såg han sin chans att komma ut i världen och tjäna en extra slant så han åkte iväg på två FN-missioner. Den första till Gaza och den andra till Kongo som kom att bli något helt annat. Hemifrån fick dom ingen information om att dom skulle kastas rakt in i ett blodigt inbördeskrig. Det blev ett kapitel han aldrig ville tala om.

Senare utbildade han sig till konditor vid konditorifackskolan i Uppsala, där hans blick för färg och form kom väl till pass. Efter avslutad utbildning fick han arbete på NK-konditoriet i Stockholm och bodde under en period i den då nybyggda förorten Vällingby.

På en fest hemma i Östersund träffade han sjuksköterskan Eila och paret gifte sig och bosatte sig i Vårby gård där dom arrenderade ett konditori under några år. Hemlängtan till Jämtland gjorde att de 1965 köpte det dåvarande nystartade Haienhjelms konditori i Brunflo som de döpte om till Centralkonditoriet.

Konditoriet låg i det så kallade företagshuset med tillhörande personalbostäder ovanpå. Samma år kom även sonen Lars till världen. Fyra år senare dottern Lena. Med Bengt i bageriet och Eila bakom disken arbetade dom upp ett välmående företag. Kvalitet och service var ledordet!

Till och med på självaste julafton bakades och levererades det tårtor innan julfirandet kunde ta vid. Men när vi barn en gång hann somna, innan tomten kom, fick dom tänka om.

Bengt hade ett stort idrottsintresse och var aktiv såväl som tränare, domare och kommentator under många år. Han var även en eldsjäl i Brunflo företagareförening. Fritiden spenderades i stugorna i Gräftåvallen och Näckten. En årlig solsemester med familjen var viktig för Bengt.

I slutet av 80-talet skildes paret och Bengt blev aktiv i föreningarna Hantverket och Rotary.

Resorna blev många. Han for på rundtur i USA, badade i varma källor på Island, besökte en världsutställning i Sevilla och kollade in pyramiderna i Egypten. Lagom till pensioneringen tog dottern Lena över konditoriet och Bengt hade under många år en anledning att hälsa på och träffa goda vänner i serveringen. Fotboll och läsning var stora intressen. Nyfiken och stolt hängde han med i sina barnbarn Tobias och Alice liv.

När krafterna började tryta flyttade han till slut in på Ängegården. En morgon vid frukostbordet, somnade han lugnt och fridfullt in. Med sina vänner runt sig, i en juldekorerad miljö med en god kaffekopp framför sig.

Vi ville så gärna behålla dig kvar men din stund på jorden fullbordad var.

Lena och Lars