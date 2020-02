Minnesord: Arne Ängehov, Krokom

Arne föddes den 22 september 1926 och växte upp på Ängegården, Lien i Aspås med föräldrar Anders och Johanna Andersson, brodern Dan och sina två systrar Aina och Greta.

Efter skolgång var det naturligt att Arne tog över hemgården och fortsatte med skogs- och jordbruk samtidigt som familjen utökades med fru Inger och tre söner, Torbjörn, Christer och Öjvind. Verksamheten med djurskötsel på gården trappades ner under slutet av 60-talet då Arne utbildade sig till maskinsnickare. Efter utbildningen anställdes Arne av Forsbergs industri som han var trogen till sin pension.

Arne har under hela sin livstid varit djupt engagerad och verksam i föreningslivet för att utveckla Aspås till en levande by. Bland annat var han djupt involverad i Aspåsspelen som genomfördes under tre soliga dagar i augusti 1969 där flera stora artister deltog.

Efter flytten till Krokom 1990 så var han även där engagerad i att utveckla Krokoms byförening, där han var ordförande under en period. Utöver engagemanget för hembygden så skrev Arne många historier, sagor och artiklar, som blev införda i olika tidningar samt i årskrönikan som ges ut av Aspås Heimbygdsförening. Musik var också ett intresse som bland annat resulterade i flera sångtexter där ”En Jämtlandsvisa” är den som han var mest stolt över och som tonsattes av Olof Lindgren.

Arne lämnar ett stort tomrum efter sig och vi kommer att minnas honom med saknad.

Familjen Ängehov