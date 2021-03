Minnesord: Ann-Mari Roslund, Sveg

Vår mamma föddes i Östersund som den yngsta i en syskonskara av sju, två äldre bröder och fyra storasystrar. Historier som har berättats av henne och systrarna handlar om tedanser på Furuparken och andra nöjen. Systrarna Larsson sägs ha varit omåttligt populära i Nöjesöstersund.

Trummisen och charmören pappa Kurt drog vinstlotten och redan vid 17 års ålder blev hon mamma för första gången och vid 29 års ålder hade hon oss alla fyra. Efter att Kurt-Göran hade fötts flyttade de till Sveg, som var menat som en temporär lösning när pappa var nyutbildad, men Härjedalen satte sig i hjärtat på båda och där blev de kvar. Inom kort föddes barnen Per, Bitte och Maja.

Eftersom pappa både spelade trummor i Cedermarks och jobbade heltid som tandtekniker så drog mamma lasset med hem och barn. Den första gemensamma lägenheten i Sveg för far och mor var på "Stiftelsehusen" (det gula) på Svegsgatan. 1962 som första familj flyttade de in i lägenhet på Knätthusen, Härjedalsgatan 37. 1964 flyttade familjen in på Härjedalsgatan 43 i ett hus mamma och pappa byggde upp tillsammans. Som vuxna har vi insett hur mycket hon fick dra och ibland kostade det på, men oftast var det nybakade mandelkubb och hennes gudomliga hemmagjorda apelsinsaft när vi kom hem från skolan eller träningen.

När vi blev äldre jobbade hon extra på olika arbeten, bland annat på Skoogers och Anderssons. Kläder var ett av hennes intressen och hon var alltid noga med sitt utseende. Farmor blev hon tidigt och även mormor efter några år, sammanlagt tio barnbarn blev det till slut, och kärleken till barnbarnen har lyst i ögonen ända fram till hon somnade.

Som 56-åring blev hon hastigt änka när pappa gick bort, vilket var ett hårt slag för hela familjen, men framförallt för henne. Då blev hon för första gångenför sig själv. Mamma fann nya intressen och gemenskaper, provade på golf, gick datakurs och började spela bridge. Bingo var ett annat intresse och hon var sällskapets chaufför. I sin vita Escort körde hon damerna i Härjedalen runt, vinter som sommar.

Den 18 december 2006 drabbades mor av en stroke. Efter tre månaders rehabilitering på Remonthagen i Östersund kom hon till Senioren och för några år sedan vidare till Björken på Svegsmon. Nu visade hon återigen sin styrka och envishet. Ofta med humor och distans som varit en av mammas starka krafter, vilket även var pappas och det var nog grunden till ett långt äktenskap. Det blev 15 tuffa år efter stroken, hon gav inte upp.

Under de här åren har hon utvecklats än mera till en förebild för oss alla, hon har visat oss att vi ger inte upp. Fantastiska mamma! Under förra året kom covid mellan oss och det begränsade att besöka henne. Under det senaste året har tiden och situationen tagit ut sin rätt. Trots covid fick vi äntligen vara tillsammans igen med henne inför slutet. Vi hann med varandra. Söndag morgon den 21 februari släppte hon lugnt taget. Nu har hon lugn och ro och får äntligen vila. Tack mamma, sov gott!

Kurt-Göran (Kaiko), Per, Bitte och Maja med familjer