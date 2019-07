Mikael och Susanne hade 60 kor i skogen när larm om evakuering kom: ”Det blev bråttom”

– Vi hade hört att det kanske skulle bli evakuering av grannbyn, Olingdal. Så dagen innan evakueringen förberedde vi oss på att hjälpa till med det, att ta emot folk därifrån, säger Susanne Brunnsberg.

Men dagen efter fick de själva besked: Härjeåsjön, där paret har lantbruk med både djurhållning, jordgubbsodling och sommarcafé, var en av flera byar som skulle evakueras.

Omedelbart.

– Det blev bråttom, säger Susanne Brunnsberg.

Liksom för alla andra i byarna handlade det om att samla ihop sina viktigaste tillhörigheter och fortast möjligt lämna sitt hem. Men för Mikael och Susanne var det lite mer komplicerat, eftersom deras 60 kor har sitt sommarbete i skogen. Samma skog som nu hotades av den framryckande branden, någon mil österut vid mot Fågelsjöhållet.

Just det området, Fågelsjö/Lillåsen, var det största sammanhängande brandområdet i Härjedalen på cirka 5 000 hektar under förra sommarens skogsbränder. I området runt Storbrättan, någon mil norr om Lillhärdal, brann då ett område på cirka 1 000 hektar och även på Sonfjället, vid Stor-Ryvålen brann ett skogsområde. Samtidigt spred sig den stora branden i Hälsingland in över Härjedalsgränsen och Huskölen kom också att evakueras. Dessutom brann det på Älvdalens skjutfält, även det i närheten av Härjedalen.

För Susanne Brunnsberg och Mikael Jonasson startade en febril verksamhet. Mikael fick ge sig upp på skogen tillsammans med några medarbetare för att samla ihop korna.

– Det tog väl kanske en fyra timmar. Det underlättar ju att man har gps på några av korna. Vi fick med alla utom två stycken, en kalv och en gammal ko. Kalven kom tillbaka senare men kon är helt försvunnen.

Tack vare god hjälp från räddningsinsatsen, goda kontakter och andra välvilliga krafter kunde korna flyttas till Ytterberg.

– Vi fick larmet runt elvatiden på förmiddagen. Vid fem, sex på eftermiddagen var vi färdiga, säger Susanne Brunnsberg.

Ett år efter branden är det svårt att tänka sig att det förra året regnade sotflagor över byn. När Mikael Jonasson, som själv hjälpte till med brandbekämpning, återvände till byn samma kväll som evakueringen var det som att titta in i en mjölpåse.

– Helt vitt. Man såg bara gatlyktorna som lyste.

Nu har paret utökat sin verksamhet och driver även café nere vid Härjeåsjön. Arbetet på gården rullar på och även denna sommar betar korna på skogen.

Evakuering hölls några dygn. Sedan kunde familjen återvända till gården med sitt idylliska läge i en sluttning ner mot Härjeåsjön. Den gård som funnits i Mikael Jonassons släkt i sju generationer.

– Det var en konstig känsla, att man måste lämna sitt hem, platsen där man ska vara trygg. Det vill vi inte uppleva igen, säger Mikael Jonasson.