Metallica i konsert med symfoniorkester – visas på bio i Östersund

1999 gjorde Metallica och San Fransisco Symphony Orchestra tillsammans det grammyvinnande albumet S&M. Nu, 20 år senare, återförenas de i en konsert som spelas in och visas i Sverige via Folkets hus och parker den 9 oktober. Konsertfilmen S&M² spelas in på Chase Center i San Fransisco och består både av låtar från det tidigare gemensamma albumet och nyare Metallica-låtar.

För 20 år sedan dirigerades konserterna av framlidne Michael Kamen. Nu leder dirigenten Michael Tilson Thomas framförandet. För Metallicas del medverkar James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett och Robert Trujillo.