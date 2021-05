Mediaexperten om streamingtjänsternas framtid: ”Lite kvar av traditionell tv”

Videostreaming, som Netflix, Disney Plus, C More och Viaplay, ökar stadigt i Sverige. På marknaden dyker nya aktörer upp konstant och senast i skaran är den anrika Hollywood-jätten Paramount som, med sin tjänst Paramount Plus, hade sin svenska lansering i slutet av mars i år.

Transformationen från broadcasting till ”on demand”-tittandet har pågått i över ett decennium och tillhör numera det nya normala. Över hälften av Sveriges hem är i dag kopplade till åtminstone en streamingtjänst och genomsnittet på antalet abonnemang per hushåll har under det senaste året ökat från 1,7 till 2,1 stycken.

– För konsumenterna innebär skiftet till streamingplattformarna att man har fått ett större, friare och bredare utbud. Men det innebär också att många, frivilligt eller ofrivilligt, har hamnat i situationer där man aktivt måste välja vad man ska titta på. För vissa kan det kännas bra och för andra kan det kännas tufft, inte minst för de äldre tittarna, säger Marie Nilsson, vd på medieanalysföretaget Mediavision.

– Något som däremot inte har påverkats av tv-tittandets omvandling är konsumenternas plånböcker. Det enda som har skett är att tittarna helt enkelt har styrt om hur och vem budgeten går till. Mer pengar läggs numera online och mindre på det traditionella tv-utbudet, säger Marie Nilsson.

Vad för typ av innehåll som plattformarna erbjuder kan skilja sig åt. Medan vissa tjänster fokuserar mer på barninnehåll, som till exempel Disney Plus, så fokuserar andra mer på fiktion, som exempelvis HBO.

Enligt Marie Nilsson kan det innebära att konsumenterna behöver vara mer medvetna och tydliga i sökandet efter vad de vill titta på.

Det stora skiftet mot ”tv on demand” har redan skett. Därför är den intressanta frågan var vi kommer vara om tio år, menar Marie Nilsson. Hon anser att vi kommer fortsätta vilja konsumera tv på våra egna villkor, men hon är osäker på om vi kommer vilja betala för våra streamingtjänster i framtiden.

– Om tio år kommer vi ha väldigt lite kvar av den traditionella tv:n. Enbart ett fåtal kanaler kommer existera – om ens det. Men något som har blivit väldigt stort i USA de senaste åren är de annonsfinansierade streamingtjänsterna. I Sverige har dessa tjänster inte alls vuxit på samma sätt som betalande har gjort, så möjligtvis är det den typen av plattform som kommer växa i nästa fas, säger hon.

Anna Larsson