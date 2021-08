Medborgarförslaget kan bli verklighet – här kan det bli ny konstgräsplan: ”Ett område vi satsar mycket på”

Utanför Torvalla skola finns på sommaren en fotbollsplan med naturligt gräs. Lite längre bort kan du hitta en cykelbana med det är i princip allt som går att hitta i aktivitetsväg. Skolan är i stort behov av bättre förutsättningar för att utföra idrott på. Den grusplan som ligger längsmed gräsplanen används ibland till brännboll och isyta på vintern.

I februari skickade Mårten Eneberg in ett medborgarförslag till kommunen där han föreslår att grusplanen utanför sporthallen vid Torvallaskolan görs om till en konstgräsyta. Då finns också möjligheten att på vintern spola planen och göra om den till isbana. Men också all möjlig idrott, då en konstgräsplan går att använda till all aktivitet, inte bara fotboll.

– Jag passade på att komma med förslaget nu eftersom det redan finns tankar om att förbättra Torvalla centrum. Sen finns det mycket outnyttjade ytor kring grusplanen där jag vet att det kommit in andra medborgarförslag bland annat en skatepark. Det är sånt som behövs här, fler aktiviteter, säger Morgan Eneberg.

Mårten Eneberg är tränare för P06/07 i Ope IF. Föreningen är också i stort behov av fler ytor att bedriva träningar och matcher på, därför stödjer Ope IF idén.

– På kvällarna är det enormt många som rör sig i området. Många av dem är inte med i någon förening utan vill hänga här i området. Det är deras närhet. All Ope-verksamhet är vid sportfältet, dit många kanske inte tar sig utan vill börja med något närmare. Framför allt de yngre barnen som behöver närhet till aktiviteter.

Många i området håller med Mårten och har visat stöd genom att skriva under. Förslaget har just nu 64 underskrifter.

– Alla tycker att det är vettigt. De som har barn på skolan har uttryckt att det är svårt att veta vad barnen ska göra på idrotten, samt att det känns orimligt att Torvalla inte ska ha en konstgräsplan när när man vet att många andra skolorna har tillgång till det.

Medborgarförslaget har remitteras till kultur- och fritidsnämnden som ställer sig positiv till förslaget då de anser att det finns för få konstgräsplaner i kommunen. Samt att det skulle stärka förutsättningarna för fotboll i området särskilt eftersom kvalitén på grusplanen inte är bra. Nu har nämndens yttrande lämnats till kommunstyrelsen.

– Det är en bra etablering eftersom det är ett område vi satsar mycket på med projekt Torvalla. Men det tar tid, vi har lärt oss att man måste kolla med markberedningen så att det blir riktigt gjort med rätt underlag och bra kvalité när man spelar, säger Per Lundgren ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Men för att en konstgräsplan ska vara möjlig krävs det att den håller miljökraven. Granulatet som används på konstgräsplaner kan innebära miljörisker.

– Granulatet är jätteviktigt, så det inte blir som på Jämtkraft Arena där vi fick miljökonsekvenser, efter att granulat skjutits iväg och hamnat i vattenbrunnar. Så innan vi kan fatta ett konkret beslut måste vi få ett bra underlag från tjänstemännen, säger Per Lundgren.

Även Torvallaskolan skulle få en yta för idrottsverksamhet både på sommar och vinter. Elljus finns sedan tidigare runt om planen vilket gör att kvällsaktivitet är möjlig.

– Det finns ju en fördel med att grusplanen redan finns där men det är allt runt omkring som tar tid. Dock tror jag inte att det är någon större politisk fråga, det är en viktigt sak att satsa på speciellt när den ligger så nära skolan och sen att man kan spola för is på vintern, menar Per Lundgren.

– Jag tror den blir av men det ska tas igenom den byråkratiska stegen först. Planen får ett mångsyfte, en sak om man är intresserad av fotboll men en konstgräsplan går att nyttja till annan rörelseaktivitet också, fortsätter han.

Tymofii Komet, 13, och Nimrod Petrus, 15, är elever på Torvallaskolan båda två vill mer än gärna att konstgräsplanen ska bli av.

– Det skulle vara jättekul, finns många unga som vill köra på konstgräs. Klasskompisarna skulle också bli glada, säger Nimrod Petrus och får medhåll av Tymofii Komet.