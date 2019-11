Martin är Länstidningens kulturpristagare 2019: ”Jag skulle aldrig byta det här mot Hollywood”

Det var på Kluksgården allt började. Det var där mamma och pappa spelade lokalrevy och driftiga lärare drog igång Luciaföreställningar för att samla in pengar till skolresor. Martin Johansson berättar om hur hans intresse för teatern vaknade, där vi sitter i bilen på väg från Pilgrimstad till Östersund. Dimslöjor bäddar in förmiddagens E 14 i ett drömskt skimmer när solen bryter igenom. Scenkonstföreningen Undantaget har just spelat ”Tisdagskossan”, som Martin Johansson regisserat, med Jonna Hylén och Håkan Borgsten i rollerna. Att barndomskompisen Håkan valde teaterprogrammet i gymnasiet inspirerade Martin.

– Jag sa det till min syokonsulent på högstadiet i Mörsil som sa: ”Fast du är ju skoltrött Martin. Det är jättemycket plugg på den linjen. Du har ju bra betyg i hemkunskap, ska du inte gå bagarlinjen?”

Efter ett oinspirerat år på livsmedelsteknisk linje repade han in en dikt av Jonas Gardell, sökte och kom in på teaterprogrammet.

- Det valet är det viktigaste jag gjort i mitt liv. När jag ser tillbaka så är det några större livsval jag gjort där det egentligen inte varit ett val utan mer att jag måste gå åt det här hållet.

Gymnasieåren ledde vidare till Ölands folkhögskola och den eftertraktade teaterlinjen på Fridhems folkhögskola i Skåne. Nästa naturliga steg var Teaterhögskolan. Han bosatte sig i Malmö och blev en del av Teater Torstenson, där bland andra dramatikern Kristian Hallberg och författaren Ida Linde var med. Men drömmen om teaterhögskolan slog inte in.

– Jag var så otroligt nära att komma in flera gånger och var lika knäckt varje gång. Till slut kände jag att det här är inte bra för mig.

Han träffade ofta Joel Kinnaman på proven.

– Han kom in på Teaterhögskolan i Malmö när jag sprack i sista provet. Jag kom ut från sista monologprovet och tänkte att det gick bra. När han kom ut bröt han ihop fullständigt, han hade gett allt, kanske är det där man måste vara?

Joel Kinnaman hade redan då siktet inställt på Hollywood – något som aldrig varit en drivkraft för Martin.

– Men att ha kommit dit jag är i dag, att ha gjort det jag gjort här hemma och allt som händer nu, det är så jävla magiskt. Jag skulle aldrig byta det här mot Hollywood.

Tillbaka till Malmö år 2003. Beslutet att sluta söka till teaterhögskolan innebar att han behövde alternativ. Det blev en producentutbildning i Ystad med målet att bli teaterchef. Utbildningen ledde vidare till ett producentjobb på Byteatern, länsteatern i Kalmar. Ett steg i rätt riktning – och samtidigt något som gnagde. Strax över 30, tillförordnad teaterchef, men han ville arbeta konstnärligt och han längtade hem. Fast i Jämtland fanns väl inga teaterjobb? Den tjänstlediga sommaren 2011 tillbringade han med andra kulturarbetare i Kulturkollektivet på Rösta utanför Ås. Han regisserade Håkan Borgsten i Manda Stenströms monolog “Dom har ju allt”. Kanske skulle det funka ändå? En eländig höst senare i Kalmar pekade en psykolog med hela handen och sa:

– Det enda du pratar om är Jämtland, jag tycker att du ska flytta hem i tre månader och när du fått landa bestämmer du vad du ska göra i nästa steg.

Han packade ihop sig själv, avslutade dramatiskt relationen med Pernilla – som senare skulle bli hans fru – och åkte hem. På en tågresa mötte han Kristina Ernehed som han kände från gymnasiet. De ville båda bo i Jämtland och arbeta med kultur. Sommaren 2012 genomförde de “Strindberg, Strindberg och så vi – en lärorik sommarkomedi” i Tavnäs Föreningshus.

– Det var en svinjobbig sommar, vi var rätt så ensamma i det där, men det var det som blev nyckeln. Jag hittade ett språk som regissör och konstnär och vi hittade vårt gemensamma språk kring landsbygdsfrågorna.

Det blev grunden för Jämtlands läns kulturkompani som efter sex år av scenkonst och andra kulturarrangemang lade ner i höstas. Scenkonstdelen av JKK lever vidare i Undantaget som i somras spelade ”Jakten på Nils Holgersson” på Frösön. Utgångspunkten var Selma Lagerlöfs klassiker och ensemblen helkvinnlig. Sommaren 2020 blir det ”I väntan på Godot” med en helmanlig dito, helt enligt den bortgångne dramatikern Samuel Becketts instruktioner.

– Till skillnad från alla andra projekt jag gjort ska jag bara följa ett manus slaviskt. Det har jag aldrig gjort så det är en utmaning för mig som regissör.

Nu arbetar han med dramatisering och regi av Sara Lundbergs bok ”Fågeln i mig flyger vart den vill”, om konstnären Berta Hanssons barndom, som har premiär på Estrad norr i mars. I förra veckan genomförde han och författaren Malin Nord det första medskapande pjässamtalet inför pjäsen om Elvira Madigan och Sixten Sparre, som får premiär sommaren 2021. Den görs som det första residenset utanför Stockholm inom Riksteatern, där samtal med lokala teaterföreningar är en del.

– Det har framställts som århundradets kärlekssaga men var det verkligen det? Det finns ganska mycket bevis på att det inte var så. Vi vill ifrågasätta och fördjupa den bilden.

Vi har lämnat dimslöjorna runt E14 bakom oss och landat i ett mulet Östersund. Frösön är är hemma nu, både privat och för Undantaget, som har en egen lokal där.

Den 4 december tar Martin Johansson emot Länstidningens kulturpris 2019 på Kluksgården – där viljan till teatern en gång vaknade.

Juryns motivering:

”Martin Johansson, regissör och skådespelare, gör dramatik som berör av såväl kvinnoliv i Kluk, Strindbergs Julie och Edwallska stackars-ramsor. I sommarens helt egna tolkning av Lagerlöfs klassiker Nils Holgersson tog han ytterligare ett steg framåt i ett berättande som kombinerar omsorg om detaljer och det lokala med stora världshändelser.”

Fakta:

Länstidningens kulturpris 2019 delas ut till på Kluksgården onsdag den 4 december kl 19.00. Om du vill vara med, anmäl dig till ​kulturpriset@ltz.se​ – begränsat antal platser. Det blir fika, prisutdelning, samtal med Martin Johansson och läsning ur nya manuset ”Fågeln i mig flyger vart den vill.

Fakta: Länstidningens kulturpris

Länstidningens kulturpris instiftades 1989. Syftet är att uppmärksamma och stödja kulturlivet i Jämtlands län. Förutom äran består priset av en penningsumma på 30 000 kronor.