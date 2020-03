Mariestad blir nästa utmaning för ÖIK – se play off-dramatiken på våra sajter

Efter förlust i första matchen och dramatik i den andra var det till slut inga problem för ÖIK att kontrollera hem segern i det första play off-steget mot Kiruna AIF under lördagen.

Nu väntar nytt motstånd och nya förutsättningar när Mariestad står för motståndet under veckan. Dramatiken i play off 2 ser du direkt på våra sajter.