Maria Hestner: Tryck på pausknappen och njut av naturen

Det är tidig morgon en tisdag i mars. Corona har börjat smita in i landet, men än är det inte så pass påtagligt att det pratas om krisberedskap och stängda skolor.

Vi vaknar lite senare än vanligt. Jag behöver för ovanlighetens skull stryka en tröja och min son vägrar följa med sin pappa till köket och göra välling, så han stannar i stället kvar i badrummet med mig.

När vi kommer ner sitter pappan i godan ro och äter frukost, klockan börjar närma sig avfärd, sonen har fortfarande pyjamas på sig och min tröja är inte fullt så strykt som jag önskat.

I affekt över, vad jag upplever, som brist på engagemang från min sambo kastar jag den icke färdigstrukna tröjan i väggen (i tanken kändes det betydligt mer effektfullt än vad utfallet visade) som ett lätt desperat rop på uppmärksamhet. Jag går upp för trappen till övervåningen igen med hårda, tonårstrotsiga steg för att hämta en annan tröja, får under starka protester på ungen kläder och känner bara vilken skitmorgon det blev.

I bilen på väg till dagis vill jag ringa min bästis, tillika the female love of my life, för lite stöttning. Hon svarar inte, så jag tar ett mentalt samtal med henne och funderar på vad hon skulle sagt. ”Tryck på pausknappen nu, Maria. Lugna ner dig och sätt på en bra låt i bilen på väg på jobbet. Du har en dålig morgon, inte ett dåligt liv”. Som jag älskar den där pausknappen när den väl fungerar, även om det är långt i från alltid.

Men just idag fungerar den faktiskt och på förskolan tar jag mig tid. Jag blir serverad ”kaffe” i lekköket, vi kramas och även om sonen inte är överförtjust i att bli lämnad, så känner jag mig glad över att vi skapade en lugn lämning. I bilen drar jag i gång ’Good Life’ med One Republic och någon slags stolthet sprider sig i kroppen. Jag har gått från lynnig gravidilska till lite feelgood-tuesday-mood och tycker det känns lite härligt. Hur lyckades jag?

På jobbet har vi en regel att det första vi säger varje morgon ska vara positivt och när jag möter min kollega Sofia, så frågar hon direkt om jag är stressad. Jag tänker på pausknappen igen och svarar efter en kort paus: ”Låt mig säga så här, jag är grymt glad att jag tagit mig hit nu och får inleda dagen med dig”. För hennes glädjesprideri är exakt vad jag behöver för att hålla kvar dagen på banan.

Ni undrar såklart vad poängen med den här högst vanliga vardagshistorien är?

Jo, som en kär vän sa; ”Det är ju ingen konst att vara positiv när det går bra!”. Men alla andra gånger då? När man behöver det som mest, har man ofta som svårast att få fram det. Den där gråzonen jag tror alla kan relatera till; att intellektuellt veta hur man vill agera och att faktiskt lyckas förmå sig att göra det när det hettar till.

I skrift framstår jag ofta som sund och klok, det är alltid min utgångspunkt. Men så kommer de stunderna när känslorna inte ryms i kroppen och allt förvandlas till myrornas krig på insidan. Att ta mig tid på förskolan och strunta i att jag är någon minut sen till jobbet – det är ju i teorin en självklar tanke, men inte i praktiken då vi är så inställda på effektivitet, deadline och snabba steg.

Så just den där pausknappen – att stanna upp, fälla ner skygglapparna och skaffa sig lite perspektiv - den kan vara bra att hålla fast vid. Extra mycket nu när vårt samhälle prövas på ett aldrig tidigare skådat sätt. Försök stäng av bruset du kan vara utan och värna om ditt space. Pausa. Spendera tid i naturen långt ifrån människor. Andas in, andas ut. Ta väl hand om dig. Och tvätta händerna.