Maria Hestner: Ta vara på varandra – och de enkla stunderna

God fortsättning du ljuva jämte och härliga härjedaling.

För ett par år sedan skrev jag en nyårskrönika huruvida man firade eller förklarade sitt år när det skulle summeras. Det vill säga – hade man en massa ursäkter till varför det blev som det blev, eller var det läge att fira?

Spontant är det nog få som skulle säga att 2020 känns som ett firandets år. Människor har förlorat anhöriga, livsverk har gått om intet, hushållsekonomier har slagits i spillror och den psykiska ohälsan har växt i kraft efter lång tid av social distans.

Men med en mamma som uppfostrat mig med obotlig optimism, ligger det nära till hands att trots allt försöka hitta några ljusglimtar när årets ska summeras. ”En optimist har lika ofta rätt som en pessimist, men han har fan så mycket roligare” sa min pappa till mig när jag växte upp och om inte annat så fungerar det som en överlevnadsstrategi. Gudarna ska veta att optimismen inte på något sätt varit konstant under året, men i ett försök att ändå starta 2021 ”on a positiv note” så tänkte jag dela med mig av några saker från året som gått som, just för det ögonblicket, landat mjukt i mig och hjälpt mig omfamna den stunden vi stått i.

Ett exempel är ett oväntat starkt ögonblick som började med ett citat jag såg på Instagram; ”You’re not stuck at home. You’re safe at home”. Just den dagen kände jag mig verkligen instängd hemma. Min sambo jobbade vid köksbordet och våra snoriga barn utnyttjade sina maximala röstresurser. Men bilden gav ett tydligt skifte i perspektiv och känslan i kroppen förändrades.

Vi skulle få visa vänner från södra Sverige vår fantastiska fjällvärld under nyår. Naturligtvis har vi fått ställa in det, men efter det ledsamma beslutet så använde vi oss av det numera berömda uttrycket ”vi ställer inte in, vi ställer om”. Så under flertalet kvällar under december har vi, fyra familjer, träffats digitalt och surrat om både stort och smått. Inte på något sätt att jämföra med en vecka i fjällen tillsammans, men energin det gett att sitta i 1,5 timme och prata i mun på varann, skratta och uppdateras på livet, det är en energi som stannat kvar och gett kraft att hålla ut lite till. Annorlunda och inte på långa vägar lika härligt. Men mer än ingenting.

Och säg den människa som inte saknar människor nu...!

Den spontana kaffetåren på kvällskvisten eller helgmiddagen med vänner. Vad kan man göra istället? Stoppa ner ungarna i springvagn, ta på reflexerna och möta upp likasinnade på ett par kilometers lunk vid vattnet längs Östersunds skyline. Toppklass! Träning, frisk luft och möjlighet till säkert umgänge. Allt i ett och tre väldigt viktiga mediciner i pandemitider.

På en barnvagnspromenad mötte jag ett äldre par som jag hälsat på som hastigast vid något tidigare tillfälle. Vi går jämte varann över Frösöbron (avstånd, you bet!) och konverserar ett stund. När vi skiljs åt vänder sig kvinnan emot mig med ett leende och säger ”Ska vi leta fördelar, så är det ju hur sociala vi ändå blivit med folk vi inte känner. Till och med vi surjämtar!”. Det lämnade kvar lite glädje i bröstet.

Och nu nyligen, när det vita guldet äntligen föll, skyndade vi oss ut med hela familjen till ett av stans många längdspår och fick glida fram bland gran och tall. Det var ospårat och treåringen ville hellre springa, men det var vitt. Snöigt. Folktomt. Jämtländskt. En glimt av min barndoms vintrar.

Ingenting har varit som det ska och av den anledningen känns de allra enklaste stunderna, mötena, förnimmelserna i kubik...

Gott nytt år. Mot ljusare tider!