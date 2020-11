Maria Hestner: Lyssna noga till din inre kompass

Ett par månader innan studenten fick jag och två vänner frågan om vi ville ställa upp i en intervju om hur vi såg på framtiden. Där satt vi, tre 18-åringar, på mittuppslaget i lokaltidningen och deklarerade att så fort studentfirandet klingade av, skulle vi lämna stan.

Jag skulle tydligen på bartenderutbildning i Magaluf. Jag vet knappt idag vart Magaluf ligger och mina drink-skills räcker på sin höjd till en gin & tonic. Så bråttom att lämna för den stora vida världen.

Så till mitt 18-åriga jag;

Lugn. Lyssna. Du har en inre röst, en inre kompass. Den kanske inte hörs så högt än, men lyssna noga ändå. Den blir tydligare för varje stund, för varje erfarenhet.

Jag spenderade lång tid med att tro att andras drömmar var mina. Men något skavde alltid och jag tog mig aldrig längre än till Åre. Sen bar jag, i ännu flera år, känslan av att jag borde ”vilja mer”.

Fast jag ville ju inte det, jag var redan hemma här i mitt Jämtland, min plats på jorden.

Det tog lång tid att äga det och lita på den där rösten.. den som meddelar sig med en förnimmelse i bröstkorgen, ett dovt tryck som berättar att ”här har du det, så här ska det kännas”. När du vet, så vet du. Och tills dess – leta inte. Gud, vad vi spenderar tid på att leta.

Trust that life will take you where you need to be.

Den meningen har jag som en osynlig tatuering längs ryggraden. Jag vilar tryggt i det och behövs nya insikter har jag lärt mig att jag är som mest mottaglig för dem när jag är i rörelse utomhus. Mer än ofta kommer jag hem från en promenad eller löptur med långa anteckningar i mobilen.

Innerst inne visste nog min 18-åring att allt skulle falla på plats med tiden. I hjärtat litade hon på det, men tvivlet tog fasta tag om henne med jämna mellanrum.

Idag skulle jag säga till henne att det där med karriär inte behöver vara blodigt allvar om du inte själv vill det. Självförverkligandet i det stora hela kan vara viktigare. Min 18-åring levde många år i en sanning där titel och framgång tog sån stor plats och att ”hon med det läshuvudet och vinnarskallen”, hon kunde ju gå hur långt som helst! Hon glömde bara reflektera över vad framgång innebar för henne.

Idag vet jag att varenda cell i min kropp lever sitt bästa liv när den får vandra på karga vidder med väder i ansiktet och frisk luft i lungorna. När de enda intrycken jag kan ta emot är hur oändlig fjällvärlden är och skogen påminner mig om att jag precis där jag ska vara. Min 18-åring irrade omkring, utan en tanke på att hon hela tiden var på rätt plats.

Jag har inte självförverkligat mig på alla sätt jag vill ännu och undrar fortfarande vad mitt kall är.

Men jag har skapat ett liv där mina grundpelare finns. Där viktiga relationer tar plats, på ett ställe där jag frodas. Och så ofta, i all misär denna pandemi skapar, har jag landat i den tacksamma insikten om att jag i grunden är lycklig. Det tänker jag inte be om ursäkt för eller misstros för att filtrera. Det tänker jag bara fortsätta vara oerhört tacksam för. Jag har inte jobbat hårt för min karriär, men jag har jobbat hårt för min lycka.

Och till dig som just tagit studenten och känner att pandemin raserat din väg. Jag förstår din känsla. Men du har fått något som gått andra förbi... Tid. Du kommer ta dig vidare, men nu har du utrymme att verkligen lyssna inåt. Omfamna det.

Och som min mamma sa till mig; ”Ni ungdomar är klokare nu, än vad jag var när jag var 18.”

Jag skickar den vidare. You got this.