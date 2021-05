Maria Hestner: Det här året har förändrat mig – nu tränar jag för fjällmaraton

Pandemin är inte längre en nyhet. Den är en del av oss nu, står där i all sin prakt och olycka och härjar i skuggorna av vår vardag, våra semesterplaner och våra yrkesliv.

Är du annorlunda nu än vad du var för ett år sedan? Det slog mig nyligen att jag är nog det!

Jag är hon som gått två kurser i självledarskap, en längre i januari och en kortare som jag avklarade nu i dagarna. Meditation, workshops med skrivuppgifter och mentala övningar, självreflektion och yogapass.

Jag är också hon som börjat träna för ett fjällmaraton. Alltså, en sådan där person som en lördagmorgon springer 15 km. Jag trodde sådana bara fanns i triathlonklubbar eller på Instagram. Jag har fortfarande lite svårt att identifiera mig med henne när jag ser det i skrift, samtidigt som jag älskar att vara henne!

Som gammal fotbollsspelare har jag alltid sprungit fort och kort. Sju kilometer har länge varit en maxsträcka för mig för att inte tala om milen som varit en rejäl tröskel, men som jag nu faktiskt leker hem. Det är fränt att tänka på hur oväntat enkelt det varit att flytta gränserna. En kompis med samma mål och engagemang har varit direkt avgörande, där vi bokar in vecka för vecka vad vi ska genomföra. Vi har aldrig haft sådan kvalitetstid som vi har nu och när vi ska springa intervaller så har vi med oss både sambos och barn som sällskap, ofta med en kaffetermos, hink och spade i släptåg. Sen har vi också sett till att unna oss lite nya prylar. Det är sant som de säger, det gör något för motivationen.

Det här har inte på något sätt varit något medvetet drag. Inget ”nu ska jag ta tillvara denna tid och fokusera på mig själv”. Det har bara varit ett behov som jag haft svårt att klä i ord och som i stället paketerat sig själv.

Eller så är det en sex år för tidig 40-årskris. Fast sådana tror jag inte på, så det stryker vi. Jag tror mer på självförverkligande. Det fina med oss människor är ju att vi inte är några träd – vi kan ju flytta på oss och förändras.

En nyfunnen kompis som jag fallit pladask för sa till mig; ”Du känns som någon som krisar intensivt, men bara behöver ett kort litet namaste vid en sjö eller fjälltopp för att vara back on track igen”. Vilken magisk komplimang ändå... och hon har rätt; jag krisar nog ofta, men kort. Är det någonstans man vill fungera så, så är det väl här i Jämtland som är som en enda stor lekplats?

Och som tur är, så snubblade jag häromdagen över en nylanserad samlingsplats online under ”Upptäck Jämtland” skapad av Sara Gärdegård och Sofie Nilsson som just listar mängder och åter mängder av länets smultronställen – långt mycket mer än bara Blanktjärn och Fettjeåfallet. De har sammanställt i runda slängar 180 leder, 100 badplatser och 40 vattenfall. Say what! Nu har jag råd att springa och krisa hur mycket som helst i en härlig kombo. Att upptäcka vår bakgård under pandemisommar 2.0 har aldrig varit lättare. Och det bästa är att det finns så det räcker till alla - så vad väntar du på?

Ett kort namaste vid ett vattenfall, för att sedan springa vidare. Är det sommar nu?