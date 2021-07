Maria Hestner: Allting har ett slut – sommaren, pandemin och att skriva krönikor

Allting har ett slut. Varje vacker sommarkväll. Varje gott skratt. En pandemi, förr eller senare. Och även mitt sex år långa förhållande med dig som läsare. Det här blir min sista krönika för nu.

Det har varit en spännande tid. Jag levde ett annat liv när jag började skriva här. 28 år, levde singellivets glada dagar, rätt många existentiella tankar och fullt fokus på mig själv. I dag närmar jag mig stolta 35, mitt i småbarnslivet och stormkär i min allra bästa person. Jag har av och till under åren försökt passa in. Ibland vässat min ton så den ska passa en dagstidning, fast jag kanske mer hör hemma på en plattform med helt andra typer av infallsvinklar. Samtidigt som jag å andra sidan verkligen hör hemma just här som den Jämtlandspatriot jag är. Att skriva om mitt Jämtland har varit magiskt, men jag är som bäst på att skriva om det är som självupplevt. Om det som känns på insidan. Jag är för mycket drömmare och spirituell junkie för att dra de skarpa analyserna som kanske kittlar en bredare skara.

Men ingenting är statiskt och nu börjar nya saker. Min sambo återvänder till skolbänken efter 15 år inom ÖFK och jag börjar på ett nytt jobb. Vår ettåring ska slå följe med sin storebror in i förskolans fantastiska värld och hela familjen tar därmed sats mot en ny vardag.

Så vilka tankar jag lämnar jag er med? Att lyfta blicken.

I semestertider, och av min generation även kallad jämförelsetider, så har jag tvingats se uppåt och framåt. Och inåt. Vi ställde för andra året i rad in vår mammas 60-årsresa till Kroatien i början av sommaren då bara en i sällskapet, 60-åringen själv, hade hunnit få vaccin och jag kommer på mig själv att känna en blandning av avund och frustration på alla bilder jag nu ser från Palma och Mallis.

Men jag bestämde mig snabbt för att i stället vara avundglad och leva som jag lär. Inför sommaren hade jag deklarerat för mig själv att jag skulle fokusera på att ta tillvara på kvällarna medan ljuset fortfarande är med oss och uppleva fjälliv och solnedgångar med full närvaro i de stunderna. Med två små troll som springer runt benen hela dagarna tänkte jag att nu har vi drömläge att stanna upp och verkligen vara vårt Jämtland. De tankarna planterade jag i våras och skördar nu skördar dag för dag.

Vi tog fasta på den lilla stig som finns ett par hundra meter bakom vårt hus som leder upp till den bästa utsiktsplatsen över Östersund. Äventyret består av att ta sig upp för den branta stigen för att sen springa längs elljusspårets stolpar och ut i den stora slalombacken. Snacka om tillgängliga äventyr direkt bakom knuten.

Och i väntan på mitt livs första fjällmaraton som går av stapeln om exakt åtta dagar, så ville jag variera mina rundor. Jag hade hört om en stig som började två kilometer från oss och plötsligt fann jag mig och kärleken springandes i kvällssol på spångar längs prunkade ängar och med fågelsång i bakgrunden.

Sommarens viktigaste köp visade sig bli Johan Ranbrandt och Linnéa Dambergs bok ”Dagsturer i Jämtland”. Så sent som i måndags tog vi med kompisar på deras livs första fjällöpning. Vi fastnade alla fyra för Välliste runt så som den beskrevs i boken och bestämde oss för att ge oss på den i fullskalig storm. Nu låter det som att jag själv är superrutinerad fjällöpare, fast jag de facto debuterade i början av sommaren.

Vi har vattnet, bergen, vyerna, restaurangerna, sommarkaféerna och ytan. Vi har dessutom badat i värme och solsken stora delar av sommaren och det gör Jämtland vackert upphöjt till tio. Och det är vårt. Men allt det där vet du redan, för det har jag tjatat om förr. Ut nu!

Vi ses.