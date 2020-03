Maria från Strömsund sjunger soundtracket till fantasybok: ”Bokserien är normbrytande”

Länstidningen når Maria Lindgren på telefon i Linköping där hon numera bor och arbetar som korrekturläsare och översättare.

Berätta om bakgrunden till att ge en bok ett soundtrack!

– Ulricas fantasyserie är normbrytande, både när det gäller formen och karaktärerna i den. Det är starka kvinnor och sårbara män med känslor. Att göra låtar till böckerna är att bryta normer på fler sätt. Det behöver inte bara vara filmer som får soundtrack, böcker kan också ha det. De som lyssnat på har sagt att det låter som en episk fantasyfilm.

Ulrica har skrivit texten till låten "Daughter of the Dragon - The Journey Begins", medan din bror Mats har skrivit musiken och du sjunger – brukar ni göra musik ihop?

– Mats och jag spelade mycket ihop när vi var yngre och båda bodde hemma. Sen växer man åt olika håll och plötsligt är man vuxen och kan samarbeta på andra sätt än bara som syskon. Vi har alltid hållit på med musik. Mats är utbildad musikproducent och kyrkomusiker i Strömsund.

Blir det fler låtar?

– Ja, det blir det. Den första låten är till den första boken, men Ulrica har redan gett ut tre och planerar utgivning av ytterligare tre böcker. Låtarna kommer att få liknande namn som böckernas engelska titlar. Böckerna översätts just nu. Ulrica planerar att göra en boktrailer till sin serie, där låtarna ska finnas med.