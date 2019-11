Maria Björnbom-Öberg pausar från 150 000 följare på Youtube: ”Det är svårt att stänga av andra människors åsikter”

Maria Björnbom-Öberg föddes i Göteborg 1985 men flyttade med sin familj till Strömsund när hon var fyra, sedan dess har hon bott på lite olika ställen i Jämtland och hon ser sig själv som Östersundare. Redan sedan tidig ålder har det kreativa funnits som en naturlig del av hennes tillvaro. Om kvällarna brukade hon och hennes mamma, som arbetar som tatuerare, sitta och rita och måla. Att kreativitet på något sätt skulle vara genetiskt betingat avfärdar hon.

– Jag tror inte att man föds kreativ men att det underlättar om man befinner sig i en kreativ miljö. Det handlar om att man måste utstätta sig för det, berättar hon.

Maria är själv tatuerare men just nu har hon tagit en paus för att kunna fokusera på studier i konstvetenskap. "Det är svårt att tatuera och inte ge det 100%", säger hon och förklarar att det är för mycket ansvar man har som tatuerare för att man ska kunna småjobba med det.

En annan sak som Maria tagit en paus ifrån är vissa sociala medier. I perioder är hon en flitig användare av Youtube där hon går under namnet Bokkei och har ungefär 150000 följare. De videos hon lägger upp är på när hon målar och man kan se hur hennes målningar växer fram.

– Det är kul att få ett utbyte med andra människor men samtidigt är det inte alltid det utbyte man vill ha, förklarar hon och jag frågar om Youtube har påverkat hennes konstnärskap.

– Ja, jag tror att det gör det till viss del även om man inte vill det. Det är svårt att stänga av andra människors åsikter.

Maria berättar att det inte handlar om direkt negativa kommentarer utan att många har svårt att förlika sig med att de själva inte får gå in och bestämma hur det ska vara. Detta var en av anledningarna till att hon beslutade sig för att ta en paus ifrån vissa sociala medier.

– Helt plötsligt sitter man där och gör saker som jag inte nödvändigtvis känner att det är något jag vill göra, säger hon.

Hon tror också att sättet vi konsumerar konst på har ändrats med sociala medier och påpekar att vi kollar på ett verk i några sekunder, klickar på "like" och skrollar vidare. På Instagram, där hon fortfarande gör inlägg, har hon ungefär 128000 följare.

Nu är Maria aktuell med tre verk i grupputställningen "My Moments in Pop Cult" och till skillnad från hennes Youtubevideos, där hon främst ritar med olika typer av pennor, målar hon nu i olja.

Det är skickligt fotorealistiska målningar som väcker minnen även hos mig. I "Saint P1" ser vi en kvinna som håller i en Super Nintendo-kontroll. "I want to believe" är en hyllning till den affisch som sitter på agent Mulders kontor i TV-serien Arkiv X. I verket "Rewind" kan man se de karaktäristiska linjer som uppstår när man spolar ett VHS-band. Och finns det något medium som påverkat och spridit populärkultur mer än VHS-kassetten?

Kommande utställningar i december

Julutställning med Drejeriets medlemmar, Drejeriet, 30 nov – 23 dec.

"My Moments in Pop Cult", Galleri Lux. 30 november – 1 februari

"The making of a prophet", Jan Håfström i Stora kyrkan i Östersund, vernissage med konstnärssamtal den 30 november, pågår till den 6 januari.

Pelle Angvert, Härke konstcentrum, 30 november – 15 december.

Julsalong med första advents-mingel på Galleri Renée, 1 – 21 december, med konst av bland andra Kent Wahlbeck.

Temautställning, Tema Hemma, för alla boende i Åre kommun med konstnärsdrömmar, Åre konstförening, Järpens kulturhus, 1 -8 december.

Julutställning med medlemmar i Östersunds kollektiva grafikverkstad, Ahlbergshallen, 7 december.