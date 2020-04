Mårdhund dräpt i illegal slagfälla

Anmälan kom in till polisen under lördagen och gjordes av en person som under en vistelse i skogen gjorde fyndet av en död mårdhund.

Mårdhunden låg död i en olaglig slagfälla i trakterna kring Borgvattnet. Det finns inga uppgifter eller iakttagelser angående vem som äger fällan och polisen har därför stängt ärendet.

Mårdhunden är en så kallad invasiv art som ursprungligen kommer i från Asien men som introducerades i Europa under 1900-talet. Det finns i nuläget ingen fast etableras stam i Sverige men har spridit sig in till Sverige från Finland där en sådan finns. I Sverige brukar den påträffas framförallt i Norrbotten.