Mannen som jobbar i det dolda ska ta ÖIK uppåt: ”Tycker staden ska ha ett lag i allsvenskan”

Klockan närmar sig fem och det är onsdag. I ett kedjehus på Frösön bor ÖIK:s sportchef Per Tagesson med sin fru Amanda, ettåriga dottern Villemo och hundarna Rocky och Troy. Det är en dryg timme till hemmamatch mot Piteå när jag trycker på dörrklockan och Per släpper in mig medan jag försöker låta bli att släppa ut Rocky.

– Kaffe? frågar han trots att jag är tio minuter efter utsatt tid.

– Nej, du ska få komma iväg snart, svarar jag.

Per har varit Östersund trogen sedan han som aktiv började spela för klubben säsongen 2008–2009, på tiden klubben under några år hette Östersund/Brunflo IF. Efter att han la skridskorna på hyllan 2018 fick han frågan om han på något sätt ville stanna kvar inom klubben, och fick då rollen som lagledare för A-laget.

– Det var ju inte så superkul. Jag bara bokade resor och sådär. Det hade ju inte någonting med sporten att göra.

När tidigare sportchefen Micke Eriksson valde att sluta efter säsongen 2018–2019 tillsatte klubben en sportkommitté där Patrik Klüft hade en av rollerna, som ville ha med Per i kommittén.

– Så det var väl så jag fick in en fot.

– Sen när Patrik slutade så blev det väl naturligt att jag fick ta över. Vi kände också att vi behövde ha någon som hade huvudansvaret för den biten. Så då fick jag frågan och kände att det var något jag ville prova på.

Utan några tidigare erfarenheter från sportchefsrollen har det varit en utmaning för Per.

– Det har varit en inlärningsperiod helt klart. Men sen har jag fått väldigt mycket hjälp. Det har inte varit någon prestige för Micke Eriksson utan jag har kunnat ringa om jag undrat någonting.

– Och jag, ”Kjella” och ”Molla” (tränarna Kjell-Åke Andersson och Markus Molin) bollar i princip allting när det gäller spelare och den biten.

Utanför rollen som sportchef som han gör mer eller mindre helt ideellt har han ett heltidsarbete på försäkringskassan och dessutom har han hittat en ny sport som han gärna ägnar tid åt.

– Jag har blivit en otrolig golfnörd. Det var väl en sån grej man inte kunde lägga så mycket tid på som man ville när man var aktiv.

– Det är ett bra substitut när man hållit på med tävlingsidrott i större delen av sitt liv. Man behöver ju någonting där man kan utmana sig själv, och där är golfen perfekt.

Men du har inga ambitioner med golfen?

– Haha, nej det tåget har nog gått.

Klockan är snart halv fem och Per har förflyttat sig från hemmet i Frösön till ledarrummet i Östersund Arena där stämningen är stillsam. Huvudtränaren Kjell-Åke ”Kjella” Andersson tittar ner på mobilen och har fötterna på bordet.

Det är så här ni förbereder er inför match alltså?

– Nu är ju det mesta gjort, svarar ”Kjella”.

ÖIK har ett uttalat mål att nå allsvenskan. Ett viktigt led i den satsningen är att värva nya spelare – och det har ÖIK onekligen gjort. Ett halvt dussin spelare har tillkommit under säsongen. Och där är sportchef Per Tagesson, eller ”Taggen” som han kallas i ÖIK-kretsar, ansvarig.

– Det är ju sällan man använder någon vetorätt, vi brukar vara ganska överens, säger han.

Är det realistiskt att ÖIK ska spela i allsvenskan?

– Jag tror att laget vi har nu i år hade varit jättespännande att se i allsvenskan, säger ”Kjella” och fortsätter:

– Nivån på hockeyettan har aldrig varit så här hög. Jag tror att skillnaden på toppen av hockeyettan och botten på allsvenskan är inte så stor. Tack vare alla spelare som varit tillgängliga i år har alla topplag i hockeyettan en starkare trupp än de haft tidigare år, säger ”Kjella” och syftar på att många ligor utomlands varit pausade och att många spelare därmed varit åtkomliga.

– Det svåra är att gå upp, och i år är det bara ett lag. Förut har det varit två platser, säger Per.

– Jag tror att skulle vi bara ta oss upp skulle vi hålla oss kvar.

Hade ni så stark trupp någon gång när du var aktiv?

– Nää, då hade inte jag platsat, säger Per och ett skratt bryter ut i ledarrummet.

– Nej, men det går inte att jämföra, allting utvecklas.

Klockan närmar sig fem och det är dags för tränarna att bege sig mot spelarbåset medan Per rör sig upp mot läktaren.

Varför är inte du i spelarbåset med de andra?

– Det hör väl inte riktigt till att sportchefen står i båset. ”Kjella” och ”Molla” gillar också att ha någon som står här uppe på läktaren, de ser ju inte allting där nere. Det kan vara saker som syns tydligare från läktarhåll.

Uppe på läktarplats står redan Petter Runesson.

Petter erbjuder Per snus. Men han vill inte ha, han slutade för ett par år sedan.

– Jag gick upp fyra kilo direkt jag slutade. När man snusade tog man en snus när man ätit klart, men när man inte snusar har man aldrig käkat klart, fnissar Per till Petter.

Matchen är igång och ÖIK dominerar mycket av spelet och skapar lägen. Men det blir inga mål och Per är trots det fina spelet redan något bekymrad.

– Vi har börjat bra helt klart. Men Piteå är väldigt luriga, de har några offensivt riktigt skickliga spelare så de behöver inte alltid så många chanser.

Mycket riktigt, Piteå får en halvchans och gör mål direkt.

Vad har de nya värvningarna för funktioner i laget?

– Janne Kivilahti och Kasper Elo är väl dom som ska göra det offensivt. Sen har ju Linus Rotbakken varit fantastiskt bra på backplats sedan han kom in. Jonas Emmerdahl är också en back som kommer vara otroligt viktig i de här tajtare matcherna. När Brett Boeing närmar sig matchform kommer han bara bli bättre och bättre.

Det var en i styrelsen som tyckte att han skulle få 747 på tröjan, flygplansnumret.

Finns det inte risk att spelarna försvinner om de spelar bra men att ni inte lyckas gå upp i allsvenskan?

– Jo, självklart. Tittar man bakåt är det ju många som använt ÖIK som språngbräda och sen tagit sig vidare i sina karriärer. Och det i sig är ju ingenting negativt heller, det gör ju bara att andra spelare ser att det går att ta sig vidare härifrån.

Första perioden är slut och Per stannar kvar en stund vid läktarplats och ser lite bekymrad ut.

Trots att han direkt efter den aktiva karriären tog en roll utanför laget har det inte alltid varit självklart att hålla sig kvar inom hockeyn.

– Nej egentligen inte. Och framförallt inte den här sportchefsbiten. Jag har alltid varit lite av en introvert person. Så det har var väl också varit en grej för att utmana mig själv. För personlig utveckling.

Har det funkat då?

– Jo men det tycker jag, haha! Man har ju fått stå och prata inför grupp och sådana grejer några gånger som man absolut inte känner sig bekväm med. Men jag är ju mer bekväm i det nu än jag var innan i alla fall.

Det börjar bli dags att röra sig tillbaka mot ledarrummet för att analysera första halvlek. Det gör sig uppenbart att han är omtyckt. Nästan alla han möter hälsar glatt och han hinner inte långt innan han stoppas och stannar och pratar ett tag.

– Det där var Christer Dahlén, sammankallande för sportkommittén, säger han.

Om stämningen i ledarrummet var stillsam inför matchen är den betydligt mer intensiv nu. Det lite turliga målet analyseras i detalj.

– Helt jävla otroligt, säger ”Kjella”.

Man konstaterar också att ÖIK behöver ta vara på sina chanser och komma till skott när läget kommer.

Tillbaka till läktarplats.

Är det ungefär så det brukar se ut i periodpaus?

– Ja, nu var det ju inte mycket. Man vet att man är i ett bra läge när man sitter och kollar på detaljer, då känns det som man ligger bra i fas.

Och så var andra perioden igång. Trots att han är på plats och ser sitt gamla lag spela varje hemmamatch saknar han inte att vara på planen.

– Det man saknar lite är playoffmatcherna i slutet av säsongen. Och det är klart att det händer någon gång ibland att det brinner till när man står här uppe och blir sugen på att spela. Men det har ändå gått över förväntan.

Nytt mål för Piteå, 2–0.

– Jag tycker vi äger mycket av matchen. Men det brukar vara väldigt tajta matcher mot Piteå och det blir inte så många chanser. Så det gäller ju att sätta dit dom man får.

Vad kommer det sig att ni gör en så stor satsning mot allsvenskan nu?

– Föreningen har väl haft en vision om att vara med och slåss om en plats till allsvenskan ganska länge. Sen har den här satsningen aldrig gjorts på ett trovärdigt sätt ekonomiskt. Och vi är ju fortfarande ganska långt ifrån de som satsar hårdast. Men jag tycker staden ska ha ett lag i allsvenskan.

– Sen är det kanske tillfälligheter att det är i år vi kunde göra den här lilla extra pushen. Men det är ju för att vi klarat ekonomin.

Hur har ni klarat ekonomin?

– Vi var väldigt försiktiga i början av säsongen och vi har sparat pengar. Samtidigt som vi har en grupp sponsorer som går in lite extra för de här spetsvärvningarna. Och det har varit otroligt viktigt, annars hade det inte gått.

I tredje perioden kommer nästa mål för Piteå mot ett vilt pressande ÖIK, men ingen utdelning för hemmalaget alltså. Det börjar bli hetsigt på planen och Piteå psykar ÖIK-spelarna med hånfulla läten. Till slut blir det droppen för ÖIK:s Elias Bjuhr när slagsmål bryter ut och hjälmen flyger av.

– Piteå har alltid varit lite infekterat, säger Per.

– När jag höll på var det ju riktiga vilda västern mot Piteå.

Vad kommer det sig?

– Jag vet inte riktigt, det är ju inget derby. Men det grundar sig nog i att vi var två riktigt bra hockeylag, för oss var det ju Piteå man skulle slå och tvärtom.

Slutsignalen tjuter och matchen slutar 3–0 till Piteå. Per går in mot ledarrummet men kommer ut lika snabbt.

– Det var inte läge nu, konstaterar han.

Inte för att Per inte får komma in, han är alltid välkommen. Utan kanske snarare för att ord som inte önskas i tidningen riskerar att utbytas.

Vi står och väntar utanför och kallpratar ett tag innan dörren öppnas igen. ”Kjellas” stämma hörs ljudligt.

– Tyvärr är ju den här sporten helt jävla magisk när man kan ha så många lägen utan att göra mål, säger han.

Matchen fortsätter att analyseras medan jag frågar ”Kjella” om Pers betydelse för klubben.

– Man måste säga att han gör ett otroligt jobb. Framförallt med tanke på att han har ett annat jobb. De flesta på vår nivå skulle jag säga har en anställd sportchef.

– Och det bottnar ju i ”Taggens” engagemang för föreningen. Och jag tycker redan att man märker stor skillnad nu jämfört med första året. Han har lärt sig jättemycket.

Klockan är snart nio och ”Taggen” kliver ur ledarrummet medan de andra stannar kvar en stund och fortsätter diskutera matchen. Det har varit en lång dag, men för Per är den inte över än.

– Nu ska jag spela golf, säger han.