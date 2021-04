Många länsbor vill renovera i pandemitider: ”Nu sätter säsongen igång”

Många har renoverat sina hem under pandemiåret. Enligt statistik från Renoveringsindex ökade renoveringarna i Jämtland med 6,4 procent under 2020 jämfört med föregående år, och trenden fortsätter. Under februari i år ökade renoveringarna med 19,6 procent jämfört med samma månad 2020. Det innebär att länsborna renoverade sina hem för i genomsnitt 590 kronor.

– Det har skurits ner på semestrar och sociala sammanhang, man har mer pengar kvar och istället för åka på en resa renoverar man, säger Mikael Holmstrand, initiativtagare till Renoveringsindex.

David Ekholm är platschef på K-bygg i Östersund, han har märkt av en ökad försäljning under det senaste året.

– Under 2020 hade vi bra försäljning. Det var många som ville göra om hemma, säger David Ekholm.

Vad som renoveras följer säsongen. Under sommaren sker renoveringarna utomhus, under hösten och vinter flyttar fokus inomhus.

– I somras var det mycket utomhusfärger, både för fasad och trall. Jag tror många var hemma och kände att nu tar vi tag i det vi tänkt göra så länge, säger Henrik Berglund som äger Colorama i Brunflo.

David Ekholm har märkt av samma trend.

– Det går enligt säsongerna, på sommaren renoverar man utvändigt och på vintern invändigt, säger David Ekholm.

Han tror att kommande sommar blir likadan.

– Med de restriktioner vi har kommer folk nog fortsätta på samma sätt som förra året, säger han.

– När pandemin kom tog försäljningen tvärstopp, sedan drog det igång under sommaren men under andra vågen tog det stopp igen. Det har följt Stefan Löfvens uttalanden, säger Henrik Berglund.

Henrik Berglund tror också att renoveringsintresset kommer att fortsätta vara högt.

– Känslan är att sommaren blir bra. Det är nu efter påsk som säsongen sätter igång, säger Henrik Berglund.

Mikael Holmstrand på Renoveringsindex tror att trenden kan fortsätta även efter pandemin.

– Känslan är så just nu, det kommer säkert bromsa men vi tror att man fått upp ögonen för hemmet, säger han.

