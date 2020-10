Många brott i Strömsund på senare tid – kommunpolisen: "Det är några individer som stökar"

För ett par veckor sedan kom Ann Pålsson till sin arbetsplats Bokhandeln Karamellen i Strömsund och upptäckte att det varit inbrott. Tjuvarna hade försökt ta sig in via personalingången utan att lyckas och därefter via huvudentrén som brutits upp.

– Det sätter spår att ha inbrott. Man blir lite stukad, säger hon.

Snus och rulltobak för tiotusentals kronor blev bytet och för Ann Pålsson kvarstår fortfarande känslor av obehag efter inbrottet. Hon utgår från att folk som kommer in i butiken är ärliga, men tror att inbrottstjuvarna har varit inne och rekognoserat tidigare.

Vägg i vägg med bokhandeln ligger kiosken, som för några år sedan drabbades av flera inbrott, men som efter byte till okrossbara fönster har klarat sig från nya påhälsningar.

– Det är jätteskönt att de inte varit här, men jag är ledsen för bokhandelns skull. Jag har många stamkunder som brukar sitta här, nästan som ett gubbdagis och de håller koll. Därför är vi ganska förskonade från stölder, säger Sven Knutsson, som arbetar i kiosken.

Han efterlyser fler vuxna på byn, som nattvandrar och håller koll och tror att de unga män som drar omkring på byn behöver jobba.

– De har inget att göra, utan vill bara förstöra, säger han.

En grupp unga män ska förra helgen ha gått in på Icabutiken och kastat varor i golvet. Lite senare vandaliserades delar av Hedenvindskolan, flera berusade personer omhändertogs och en polis blev utsatt för hot. För bara några dagar senare utsatte tre unga män en femtioåring för ett rånförsök på torget, en sen vardagseftermiddag.

Enligt Mariana Handler är det ett fåtal individer i 20-årsåldern som står för merparten av de brott som inträffat de senaste veckorna. Det finns kopplingar mellan vissa av de brott som inträffat, men inte mellan samtliga. Ingen sitter anhållen eller häktad.

– Brotten är inte av den digniteten att vi får frihetsberöva de här individerna, men vi gör det vi kan både operativt och i utredningsväg så att de kan lagföras, säger Mariana Handler.

Hon, liksom Sten Knutsson på kiosken och Fredrik Jonsson på Hedenvindskolan efterlyser generellt ett större engagemang med föräldrar och andra vuxna som frågar, håller koll, står upp för vad som är rätt och fel och sätter gränser.

– Strömsund är inte otryggt, utan det är separata händelser och just nu några individer som stökar. Vi gör det vi kan, men har även behov av medborgarnas ögon och öron, säger Mariana Handler.

