Man polisanmäler stöld av SAS-poäng

Mannen ska när han loggade in på sin användare hos flygbolaget plötsligt upptäckt att 196 000 poäng som han hade tjänat in saknades. Sedan upptäckte han att någon handlat i SAS-butik med hans poäng till ett värde av uppskattningsvis 15 000 till 20 000 kronor. Målsägaren uppger att han ställer sig mycket frågande till hur någon ska ha kunnat ta sig in på hans användare och han har nu polisanmält händelsen som i nuläget rubriceras som dataintrång. Den kommer nu utredas av polisens experter på bedrägerier.