Man polisanmäler polisen för tjänstefel

Mannen i fråga beskriver i sin anmälan att han under flertal gånger under de senaste åren blivit stoppad av polis. Vid flera tillfällen har han också varit tvungen att följa med in till stationen för provtagning. Han tycker nu att polisen gjort sig skyldig till ett felaktigt beteende och känner sig kränkt av behandlingen och har därför gjort en polisanmälan. Den anmälan som mannen gjort rubriceras som misstänkt tjänstefel.

– Utredningen är nu överförd till enheten för särskilda utredningar. Det händer att det kommer in sådana här anmälningar. Det är rätt vanligt att människor inte är helt nöjda med polisens arbete, säger Ted Persson vid polisen i Jämtland.