Man misstänkts för att ha hällt ut bensin i annans bostad – åtalas för försök till mordbrand

Enligt polisens förundersökning ska händelsen gått till som följer. En kvinna satt och stickade hemma vid köksbordet i bostaden som är belägen på en ort i Härjedalens kommun när hon plötsligt hörde ett ljud från hallen. Hon går dit och öppnar dörren. Där hittar hon en, för henne okänd man som har gått in utan att varken knacka eller ringa på. Mannen i hallen påstår sig känna kvinnans make och säger att han ska komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Kvinnan går då tillbaka in i bostaden och tror att mannen ska ge sig av.

Men då kvinnan aldrig hör hur ytterdörren stängs så känner hon att hon måste kontrollera om mannen gått. Hon går därför ut mot hallen igen. Men dörren som leder ut i hallen går inte att öppna. Någon håller emot när hon försöker öppna och kvinnan tror att hon blivit inlåst av mannen. Sedan hör hon hur ytterdörren slår igen och får med ens upp dörren till hallen.

När hon kommer ut i hallen ser hon hur det är vått på golvet och att det luktar av bensin. En dunk står i närheten. Kvinnan försöker i förtvivlan att torka upp den bensinen och ringer skärrad sin dotter som hjälper sin rädda mamma att ringa polisen.

Polis och räddningstjänst larmas till platsen. Snart kunde polisen ringa in en misstänkt som hämtas in för förhör. Den misstänkte är en man i 30-års åldern. Enligt förundersökningen ska den misstänkte mannen ha tvivlat på att polisen var riktiga poliser och uppträtt förvirrat under färden till Östersund. Mannen har under förhör erkänt brott.

Han åtalas nu i Östersunds tingsrätt för försök till mordbrand.