Man inför rätta för att ha kastat sin dotter med ansiktet först mot en ytterdörr – frias helt av domstolen

Det var i början av augusti i år som polisen ryckte ut till en ort i Strömsunds kommun. Där fanns en kvinna som hade skador i överläppen. När förundersökningen var klar, åtalades kvinnans far för misshandel. Enligt åtalet hade kvinnan kastats mot ytterdörren när pappan försökt kasta ut henne.

Men under domstolsförhandlingarna så berättar kvinnan att under ett gräl mellan hennes pappa och mamma, så snubblade hon på några skor så att hon ramlade in i dörren.

När åklagaren läser upp vad hon sagt i förhören, att hon duckat för en örfil och fått en armbåge i ansiktet, så säger hon att det beror på att tolken uppfattat henne fel.

Den här uppläsningen om händelseförloppet reagerade också domstolen på och menar att det som antecknats i polisförhöret inte stämmer med det åklagaren skrivit i åtalet. Alltså att hon slagit sig i dörren när pappan försökt kasta ut henne.

Utöver det så ger också mamman och pappan samma version av vad som hände som kvinnan: att hon snubblat på skor och slagit sig i dörren.

Polismannens som kom till platsen vittnar däremot om att kvinnan till honom sagt att en tvist mellan föräldrarna urartat och att pappan försökt ge mamman en örfil och att dottern försökt gått emellan och då fått slag av sin far.

Men även om domstolen anser att polismannens vittnesmål är trovärdig, så menar domstolen att det inte räcker för bevisat att pappan dragit och kastat dottern mot ytterdörren som åklagaren påstått.

Mannen frias därför helt av Östersunds tingsrätt.