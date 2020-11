Malin Palmqvist: Tove Janssons "Sent i november" är det mest trösterika du kan läsa just nu

Det är höst i Mumindalen och Snusmumriken får bråttom, kvar i Mumindalen blir en vitnad fyrkant av tältet och början på en sång. I Hemulens båt berättar homsan Toft en historia om den lyckliga familjen i Mumindalen. Han somnar alltid innan han möter Muminmamman. I sin städiver halkar Filifjonkan på taket och skakas i grunden av sin nära-döden-upplevelse. Om hon inte kan städa, vem är hon då? Hemulen får en plötslig insikt, tänk om hans styrande och ställande saknar betydelse? När ska han nånsin få segla sin båt? Onkelskruttet har glömt det mesta inklusive sitt namn. Mymlan får bara lust att hälsa på.

De bestämmer sig alla för att besöka Muminfamiljen i Mumindalen. Men familjen är inte där.

Tove Janssons ”Sent i november” från 1970 utspelar sig parallellt med ”Pappan och havet” som utkom fem år tidigare. Jag lyssnar på ”Sent i november” just nu, i inläsning av Tove Jansson själv, på finska Yle.

För i en värld av inställda händelser där vi helst inte ska träffas alls och inte gå på föreställningar och konserter så finns de i alla fall där, böckerna. Och jag tror att det är lättare att hålla ut och hålla avstånd om man skapar överkomliga projekt för sig själv. Ett sådant kan vara att läsa ett författarskap. Och just nu, sent i november när snön äntligen lagt sig som en förlåtande mjukvit filt över mörkaste mörkt, tänker jag att det är dags att läsa allt av Tove Jansson.

Hon är aktuell på flera sätt just nu. Lokalt via klädföretaget SQRTN som precis släppt sin muminkollektion. I höst har en film om författaren och konstnären Tove Janssons liv gjort succé i Finland där den trots pandemi har slagit publikrekord och häromdagen utsågs den till Finlands Oscarsbidrag. Planerad Sverigepremiär är i februari 2021.

Men det är inte därför jag vill läsa Tove Jansson just nu, det är för att hos henne är den annalkande katastrofen alltid nära men också trösten. Hemulernas stora tunga steg och Mårrans isande tjut i natten. Ett knytt som till slut finner sitt skrutt.

I ”Sent i november” samlas av en slump Snusmumriken, Filifjonkan, Toft, Hemulen, Onkelskrottet och så Mymlan i Mumindalen. Alla har de olika problem som de tänker sig att Muminfamiljen kan lösa. Men eftersom familjen är ute på havet får de sex figurerna i stället stötas och blötas mot varandra. En filifjonka som vill vara muminmamma, en hemul som vill hänga med muminpappan. Diskgräl, kojbyggesbesvär, hemmakvällsfest och ett elektriskt djur möts. I Tove Janssons Muminvärld finns både stor livsvisdom och stillsam, drastisk humor med underbara oneliners som Onkelskruttets ”Man dör inte på semester” eller Filifjonkans ”Och morgonfrisyren som är så viktig!” eller Hemulens ”Ni har fel känslor, ni kanske inte ens beundrar mig!”

När jag var liten hade jag en bok som hette ”Den blå knappen” av Anna-Lena Wästberg. Där blev tavlorna levande om natten och man kunde kliva in i dem, om de hängde lite snett och man tryckte på den blå knappen. Jag tänker på den boken då och då. Kanske särskilt nu, sent i november under en pandemi, är tanken mer lockande än någonsin. Om jag hade den där blå knappen, skulle jag först stiga in i min farmors flamskväv, en bild av hennes barndomshem där jag också tillbringade min barndoms somrar.

Där har jag min mumindal. Var finns din?

Lyssna när Tove Jansson läser ”Sent i november”

Mer av Malin Palmqvist

Det finns en internationell rörelse för samhällen som värnar mörkret – vem vill vara med?

Hur länge kan kulturen och idrotten hålla ut?

Jag ”unboxade” mitt kontor och hittade min farmors stjärnhimmel