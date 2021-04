Malin Palmqvist: Tack Pettrina Gustavsson, Gölin Nilsson, Augusta Kjellström och Dora Grönlund – för 100 år av rösträtt

6970 namn. Trappuppgång för trappuppgång, hus för hus, gata för gata, by för by. För lite mer än 100 år sedan, 1913-1914, samlade Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt in 351454 underskrifter av kvinnor från hela Sverige i en petition till riksdagen. Målet: Att kvinnor skulle få rösträtt och vara valbara till riksdagen. Antalet insamlade underskrifter motsvarar 18 procent av de kvinnor som då var över 18 år.

Ni kanske har sett bilden där Elin Wägner tittar upp på traven av inbundna underskrifter från hela landet. Någonstans i knähöjd ligger Jämtlands läns 6970 underskrifter, berättar Mia Fahlgren, arkivpedagog på Landsarkivet vid en digital föreläsning om den kvinnliga rösträttens 100-årsjubileum som hölls nu i veckan.

Hela namninsamlingen ligger nu ute inskannad på Riksarkivets webb och det är fascinerande läsning. Varje länsinsamling är geografiskt uppdelad vilket gör det relativt lätt att söka efter anmödrar och andra i materialet om man vet var de bodde vid tiden för insamlingen.

Jag går igenom de sirliga namnteckningarna, en efter en. Namn, titel, yrke och hemort.

”Klara Wettersten, Fröken, Brodös, Östersund

Anna Sellström, Fru, Ångrosteriaffär, Östersund

Anna Johansson, Fröken, Modeaffär, Östersund”

Jag följer med insamlarna vidare genom stan, får sex underskrifter på Nygatan 12, två på Gröngatan 16 – en av dem är ”Maria Wrangel, konstnärinna". Får fler namnteckningar på Storgatan 48, 50, 55. Linnéa, Kalise, Viola. De skriver under. Liksom fruarna och fröknarna på Kyrkgatan som fyller en helsida i blått bläck som bleknat. Telefonvaktsföreståndarinna Hilma Fröman och telefonisterna Rosa Näsström, Brita Persson, Signe Nylin, Agnes Lindqvist och Signe Carlsson i Odenslund/Östersund har ett eget blad. Fanns det en samstämmighet eller ett grupptryck på arbetsplatsen? Vågar chefen så vågar jag? Överst på alla papper finns kravet: ”Vi undertecknade, svenska kvinnor, ansluta oss till kravet på full politisk medborgarrätt för kvinnor.”

Husmödrar och hushållerskor, bonddöttrar och affärsbiträden. Kokerskor, bagerskor och jungfrur. Modister och fotografer. Lantbrukare och jordbrukare. Lärarinnor och barnmorskor.

Sekelgamla bläckplumpar och flottfläckar på betydelsefulla ark som gulnat.

Alanäs, Hällesjö, Höglunda, Lillviken. Munkflohögen, Medskogen, Mörsil. Revsund, Rätviken, Råndalen. Stugun, Sundsjö, Svedje. I Bydalen är hemorterna spridda, kanske har turister skrivit på.

Finland, Norge och Danmark fick kvinnlig rösträtt 1906, 1913 respektive 1915. Först 1919 tog Sverige sitt beslut. En grundlagsändring senare kunde kvinnor över 23 år rösta i valet i september 1921.

De många namnunderskrifterna var resultatet av en välorganiserad kamp där lokalföreningarna för kvinnans politiska rösträtt spelade stor roll. I länet fanns de, enligt Mia Fahlgren, i bland annat Alsen, Bräcke, Glöte, Häggenås, Linsell, Lit, Ragunda, Vemdalen, Kälarne, Strömsund, Funäsdalen, Hede, Järpen och Östersund.

Jag klickar vidare mellan sidorna och sänder tacksamma tankar till alla som skrev på.

Tack till:

”Pettrina Gustavsson, fru, Kälarne”

”Gölin Nilsson, fru, Landtbrukare, Böle by”

”Augusta Kjellström, fru Borgvattnet”

”Barbro Näslund, fröken, Tåssåsen”

”Ida Mesch, fru, telefonist, Linsell”

”Anna Blix, Ede Hammerdal”

”Dora Grönlund, Bonddotter, Norderåsen”

”Stina Jansson, lärarinna, Digerberget”

Och alla er andra.

